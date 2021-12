Federico Lauri Fashion Style, chi è la fidanzata e come sono i prezzi nei suoi saloni. La malattia e la figlia

11 dicembre 2021 a

Federico Lauri stasera a Ballando con le Stelle, oggi 11 dicembre 2021, si gioca tutto e - insieme alla ballerina Anastasia Kuzmina - proverà a centrale la finale dello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. L'haistylist dei vip, conosciuto infatti anche come Federico Fashion Style - e che in settimana ha inaugurato un nuovo salone ad Anzio - nel corso della trasmissione è cresciuto molto infrangendo anche le perplessità di alcuni giudici. E ora tutto può succedere davvero.

Ma chi è Federico Fashionstyle (32 anni), all'anagrafe Federico Lauri? Il famosissimo hairstylist ha sviluppato sin da piccolo la passione per le acconciature. Ha iniziato all'età di 5 anni con le bambole e poi quello che era un gioco è diventato un lavoro. Dopo anni di gavetta e di sacrifici Federico si è guadagnato un posto nel mondo dello spettacolo, mettendo le mani tra le chiome di moltissime star. Valeria Marini in primis. Con il crescente successo Lauri si è trasformato in Federico Fashion Style e dal negozio di Anzio è partito alla conquista dell'Italia aprendo altri saloni in Sardegna, a Napoli, a Roma (due) e Milano. L'obiettivo adesso è aprirne uno a Dubai. Ma quali sono i prezzi? Nei suoi saloni per un taglio donna effettuato proprio da lui occorrono 48 euro, altrimenti 40. Le prestazioni più care sono il colore intero (120 euro), l'extension a fila singola (300) e a fila intera (1.200). Lauri è stato contattato anche da vip stranieri come Paris Hilton e Victoria Silvstedt.

Ma chi è la compagna di Federico? Si chiama Letizia Porcu, si occupa di abbigliamento con uno shop online, ha 32 anni, è originaria di Anzio anche lei e si conoscono dal 2006. Si sono fidanzati nel 2013 e dopo quattro anni di relazione è nata Sophie Melle grazie all'inseminazione artificiale dopo che Federico ha dovuto fare un'operazione a causa del varicocele, malattia che lo ostacolava nel desiderio di avere figli. Tanti i rumors sulla sessualità di Federico che poche settimana fa ha sgombrato ogni dubbio: "Non sono gay. Non significa che se sei vestito come me sei gay o perché sei parrucchiere o stilista”.

