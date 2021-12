Gianni Morandi, dai tre figli Marianna Marco e Pietro all'incidente con il fuoco: "Ho pianto come un bambino"

11 dicembre 2021 a

Gianni Morandi è forse il cantante italiano più amato dal pubblico. Nel suo repertorio pezzi che hanno fatto la storia tra cui In ginocchio da te, C'era un ragazzo, Un mondo d'amore e tanti altri. Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato dal 1966 al 1979 con Laura Efrikian, attrice e annunciatrice televisiva da cui ha avuto tre figli: Serena (deceduta a poche ore dalla nascita, come raccontato anche a Verissimo, nella puntata del 12 ottobre del 2019), Marianna e Marco.

Gianni Morandi, dalla morte prematura della primogenita Serena al figlio Pietro con la seconda moglie Anna

Dopo la relazione con Laura, negli anni Novanta ha conosciuto Anna Dan, consulente informatica di professione e attuale moglie di Gianni Morandi. Secondo alcuni, pare che i due si siano conosciuti a Bologna durante una partita di calcio. Secondo i bene informati non fu per niente facile conquistare Anna, che non cedette subito all’avance del cantante, anzi, gli diede il numero di telefono sbagliato. I due si sono sposati nel 2004 (con un matrimonio segreto) e ancora oggi sono felici e uniti più che mai. Morandi è stato vittima di un grave incidente col fuoco nel marzo del 2021: mentre stava bruciando delle sterpaglie a casa sua ha perso l’equilibrio ed è caduto nel fuoco. Si è procurato delle ustioni sul 15% del corpo, in particolare su gambe e braccia. Mi sono attaccato a un tizzone e con la forza sono venuto fuori. "Piangevo come un bambino - ha confidato in una recente intervista -. Mi ha colpito le mani, le ginocchia, tutti i glutei, il braccio. Bastavano 10 secondi in più, secondo me, perché poi svieni dal dolore".

Dalla relazione fra Gianni e Anna, nel 1997 è nato il figlio Pietro, che ha deciso di seguire le orme del padre, ma a modo suo. Non tutti sanno, infatti, che Pietro è un cantante trap e il suo nome d’arte è Tredici Pietro. Gianni Morandi è tra gli ospiti di Uà, il varietà di Claudio Baglioni in onda su Canale5 sabato 11 dicembre.

