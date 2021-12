Pio e Amedeo, chi sono le mogli. La svolta con la trasmissione Emigratis

11 dicembre 2021 a

Pio e Amedeo sono ospiti - oggi 11 dicembre 2021 - di Uà - Uomo di varie età, il life-show per la tv ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni arrivato su Canale5 alla seconda delle tre puntate previste.

Ma chi sono Pio e Amedeo? Originari di Foggia, entrambi 38 anni, si avvicinano allo spettacolo partendo dal cabaret e lavorando come animatori turistici. In tv, il punto di partenza è la loro Foggia, in particolare il programma Occhio di bue trasmesso sulla rete locale Telefoggia. Il debutto sui canali Rai arriva nel 2011 quando il duo partecipa alle trasmissioni Stiamo tutti bene e Base Luna. L’anno successivo quella che sarà la svolta vera della carriera, l’approdo a Mediaset: Pio e Amedeo diventano inviati di Le Iene con la rubrica Ultras dei Vip! Quel format sperimentato a Le Iene permette al duo di sbarcare su Italia 1 con una trasmissione da loro ideata che si rivela un successo. Si tratta di Emigratis, che dal 2016 sbarca sulla rete Mediaset e dura per tre stagioni in cui i due si cimentano in rocamboleschi viaggi nel mondo senza sborsare un centesimo ma "sulle spalle" dei vip che incrociano nel loro cammino. Ospiti al Festival di Sanremo e ad Amici di Maria De Filippi, nel 2021 conquistano anche la prima serata di Canale 5 con il format Felicissima sera.

Nella vita privata Pio D’Antini è sposato dal 2016 con la modella Cristina Garofalo: la coppia ha una figlia di nome Chiara. I due si sono incontrati in discoteca e, dopo dieci anni insieme hanno coronato il loro amore con un matrimonio. La coppia vive a Milano. Amedeo Grieco, invece, è sposato con Maria Finizio e hanno due figli. Amedeo era legatissimo alla sua mamma, che ha perso nel giugno del 2020.

