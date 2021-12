Monica Bellucci, dal primo matrimonio con Claudio Carlos Basso alle figlie Deva e Leonie con Vincent Cassel

11 dicembre 2021 a

Monica Bellucci è un'autentica icona del mondo del cinema, partita dall'Umbria (è nata a Città di Castello) e che ha conquistato il mondo intero grazie al suo incredibile fascino e alle sue qualità. Nata il 30 settembre 1964, nella sua routine di bellezza non c’è posto per il botox, ma esclusivamente per l’agopuntura. Come ha rivelato a Oggi in una vecchia intervista, "al resto ci pensano una buona crema idratante ed un ottimo parrucchiere".

Tra le curiosità relative alla vita privata, Rosalinda Celentano ha rivelato di aver avuto una cotta per lei in gioventù. “Ci siamo amate in gioventù, ma io mi sono sottratta, ho penato molto per lei. Le ho chiesto di fermarci al bacio. Ma è stato meglio così, quando ci vediamo ancora oggi abbiamo il magone", ha rivelato tempo fa a Diva e Donna la figlia ribelle del Molleggiato.

Ha sposato giovanissima il fotografo Claudio Carlos Basso, ma il matrimonio è naufragato pochi mesi più tardi. Dal 1989 ha avuto una relazione di 6 anni con l’attore Nicola Farron, ma poi sul set de L’appartamento, ha conosciuto l’attore Vincent Cassel e di lui si è innamorata. La coppia è convolata a nozze nel 1999, a Montecarlo; nel 2004 è nata la loro prima figlia, Deva, seguita nel 2010 da Léonie. La coppia si è quindi separata, dal dicembre del 2018 e per quasi due anni ha avuto una storia con Nicolas Lefebvre, più giovane di lei di 18 anni. Monica Bellucci è la ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci. La Bellucci sarà la protagonista nella seconda semifinale, in onda su Rai1 dalle 20,35 di sabato 11 dicembre.

