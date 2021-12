Alvise Rigo e l'amore: "Sono sempre stato molto libertino, ma ho sofferto per colpa delle donne"

11 dicembre 2021 a

a

a

Alvise Rigo è un ex rugbista ora personaggio televisivo grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci. Alvise è affiancato dalla ballerina Tove Villfor.

Alvise Rigo, dai genitori di Tove Villfor suoceri svedesi al gossip su Alba Parietti: "Per me lui è troppo vecchio"

Nato a Venezia il 12 dicembre del 1992, è diplomato al Liceo Scientifico, si è poi iscritto all’università a Padova al corso di mediazione linguistica e culturale. L’esordio di Rigo da rugbista nella massima serie italiana è avvenuto con la maglia del Mogliano Rugby. Nel corso della sua carriera ha giocato anche con altre squadre: la Valsugana, il Lazio Rugby e il Petrarca Rugby. Molti gli infortuni nella sua carriera, il più grave un impatto alla testa a 30 chilometri orari. Rigo è rimasto immobilizzato per parecchio tempo e successivamente ha deciso di lasciare l’agonismo.

Ballando con le Stelle, Alvise Rigo strappa di nuovo i pantaloni e mostra il lato b: la reazione di Milly Carlucci

Tra le curiosità legate alla vita privata, l’ex sportivo ha raccontato che a scuola veniva preso in giro, bullizzato, perché era più piccolino rispetto agli altri ragazzi: “Mi sono alzato molto dai 16 anni in poi, in prima superiore ero molto piccolo. Stavo al loro gioco, ma effettivamente ne risentivo. Mi consolavo con lo sport, mi sfogavo”, le sue parole. "L’amore? Io ho sempre avuto una vita molto libertina, fatta di passioni. Ho conosciuto diverse personalità e ho sofferto per colpa delle donne - ha affermato tempo fa in una vecchia intervista -. Anche in quel caso, il fatto di mettersi in gioco mi ha salvato”. Quel che è certo è che l’ex rugbista ha molto legato con la sua insegnate di ballo, Tove Villför. I due trascorrono molto tempo insieme anche fuori dalla sale. Vedremo se ci sarà una storia dopo l'esperienza nel talent show. L'appuntamento con Ballando con le stelle, che vedrà tra i protagonisti pure Alvise e Tove, è per sabato 11 dicembre su Rai1 dalle 20,35.

Alvise Rigo: "Esco da una relazione complicata. Con Tove bella sintonia" prove.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.