Roberto Cazzaniga, chi è il pallavolista vittima di una truffa amorosa: 700mila euro a una falsa top model

11 dicembre 2021 a

a

a

Roberto Cazzaniga ospite di Verissimo nella puntata di oggi - sabato 11 dicembre 2021 - quando nel salotto di Silvia Toffanin spiegherà la truffa amorosa di cui è vittima raccontata, nei giorni scorsi, da Le Iene. Proprio il programma di Italia1 ha indagato e portato alla luce l'incredibile caso.

Lina Sastri, dal matrimonio con Ruben Celiberti finito dopo sette anni al fratello Carmine morto di Covid

Ma chi è Cazzaniga? Milanese, 42 anni, è un pallavolista capace in carriera di arrivare anche a indossare la maglia della Nazionale vincendo anche la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2009. Ha indossato le maglie di club di Monza, Milano, Montichiari, Crema, Segrate, Castellana Grotte alternando stagioni in A2 con altre in A1. Ma è diventato famoso per speso circa 700mila euro in una relazione virtuale con una ragazza che poi è stato dimostrato, grazie proprio a Le Iene, di essere tutt'altra persona. Una vera e propria truffa che durava ormai da 15 anni. Sino a quando amici e compagni di squadra hanno allertato Le Iene riuscendo così a spezzare questa relazione malata e falsa. La truffatrice si era presentata come una super modella di nome Maya che non esiste e che lui avrebbe creduto sua dolce metà per tutto questo tempo.

Ermal Meta, dal padre violento all'epatite avuta da bambino: ora l'amore con Chiara Sturdà

A scoprire la truffa ai suoi danni Le Iene, con Ismaele La Vardera che lo ha aiutato ad accettare la verità. La sedicente Maya avrebbe avuto contatti virtuali con lui mostrandosi via web con la foto di Alessandra Ambrosio, vera top model brasiliana ex testimonial di Victoria’s Secret. Dietro l’inganno, ci sarebbero state due donne: un'amica di Cazzaniga, di nome Manuela, e Valeria, sarda di Cagliari, la “voce” che avrebbe chiesto continuamente soldi al campione per presunte cure relative a gravi problemi al cuore. Cazzaniga a causa delle ingenti spese si è addirittura indebitato però poi ha avuto il coraggio finalmente di sporgere denuncia presso la Guardia di Finanza.

Patrizia Pellegrino, tre figli e due matrimoni: l'adozione di Gregory e la lotta vinta contro il tumore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.