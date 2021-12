Patrizia Pellegrino, tre figli e due matrimoni: l'adozione di Gregory e la lotta vinta contro il tumore

11 dicembre 2021 a

Patrizia Pellegrino è un'attrice e showgirl, molto famosa in particolar modo negli anni Novanta. Classe 1962, in passato ha rivelato alcuni retroscena sulla vita privata, a cominciare da una relazione con il principe Alberto di Monaco: "E' durata otto mesi. C’incontrammo a Venezia. Trent’anni fa. Ero bellissima. Lui mi ripeteva che avevo lo stesso sorriso della mamma - ha ricordato in una vecchia intervista a Diva e Donna -. Non perse tempo. Il primo bacio a Montecarlo, subito in macchina, appena mi venne a prendere all’aeroporto. Un ragazzo semplice e diretto come quelli della sua età. Come fa sesso un principe? Domanda troppo intima. Era molto esplicito e molto sciolto, per niente timido, gli piacevo molto. Finì perché era una relazione a distanza, lui tra Montecarlo e Parigi, io a Roma. Poi lui si freddò quando uscì il mio servizio su playmen”.

Patrizia Pellegrino, dal flirt con Alberto di Monaco alla grave malattia genetica della figlia Arianna

Non solo Alberto di Monaco, anche il grande Maradona è rimasto "vittima" della splendida attrice: “Ci ha provato da matti e nessuno lo sa - ha spiegato tempo fa -. Gli ho detto di no. Non mi piaceva. Lui sì era molto esplicito. Un martello. Tutta Napoli lo voleva, lui voleva me, ma io non volevo lui. Era un re, un pazzo, ma a me piacciono i belli”.

Patrizia Pellegrino, nella casa del Gf Vip: "Ho detto no a Maradona"

Per quanto riguarda la vita privata, Patrizia Pellegrino ha tre figli: Tommaso e Arianna (avuti dall’ex marito Pietro Antisari Vittori) e Gregory, adottato in Russia, la cui vicenda è documentata nel libro autobiografico Per avere Gregory. Il 28 maggio 2005 si è sposata con l’imprenditore Stefano Todini, da cui però si è separata nel 2013. Ora il fidanzato è Giampaolo Embrione, manager nel settore assicurativo. La figlia Arianna di Patrizia Pellegrino è affetta dalla nascita da una grave malattia genetica. La ragazza, pur non essendo del tutto autonoma, ora cammina e vive una vita serena grazie anche al fortissimo legame con la madre. Tra le curiosità sul suo conto, Patrizia Pellegrino ha lottato contro un tumore al rene, uscendone vincitrice. L'attrice e showgirl è tra gli ospiti di Silvia Toffanin, a Verissimo, nella puntata di sabato 11 dicembre.

Patrizia Pellegrino: figli, ex marito e il tumore: chi è l'amata showgirl

