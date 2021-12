Lina Sastri, dal matrimonio con Ruben Celiberti finito dopo sette anni al fratello Carmine morto di Covid

11 dicembre 2021 a

Lina Sastri è un’attrice e cantante italiana, una delle più amate dal pubblico. Nata a Napoli, il 17 novembre del 1953 (Scorpione), ha lavorato con tutti i più grandi nomi del cinema e del teatro italiano, da Pasquale Squitieri a Nanni Moretti, Eduardo De Filippo e Ricky Tognazzi. Aveva appena un anno quando ha debuttato sul grande schermo nel film La bella Otero di Richard Pottier. Il vero e proprio debutto da attrice sul grande schermo è arrivato, però, nel 1977 con il ruolo da protagonista nel film Il prefetto di ferro diretto da Pasquale Squitieri.

Da bambina, pensò più volte di prendere la tonaca religiosa e diventare monaca, ma poi conobbe il teatro. Lasciò la casa dei suoi genitori a soli 17 anni, dopo la maturità, per inseguire quel sogno. Partì quindi senza soldi e senza esperienza con il suo primo amore, il ragazzo che le fece scoprire Stanislavskij e Grotowsky. Arrivarono a Roma, dove vivevano in un sottoscala senza acqua calda prima di riuscire ad ingranare. Tra i moltissimi film a cui ha partecipato durante la sua carriera da segnalare Ecce bombo, Cafè express, Mi manca Picone, Vite strozzate, I paladini, Strana la vita, Piccoli equivoci e il più recente Napoli Velata di Ferzan Özpetek. Nel 1992 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Femmene ‘e mare e nel 2002 ha tenuto un concerto a Yokohama, in Giappone.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1994 si è sposata con Ruben Celiberti, un ballerino argentino. Lina Sastri e il marito sono stati sposati per sette anni, per poi separarsi, e ancora oggi sono in ottimi rapporti d’amicizia. L’artista napoletana non ha figli. Tra le curiosità sul suo conto, è cresciuta senza papà: “Mio padre non c’era mai, si fece un’altra famiglia in Brasile, ha avuto due figli, i miei fratellastri, da due donne diverse, una bianca e una nera. Mai visti, nemmeno in foto", disse in una vecchia intervista al Corriere della Sera. Sua madre, invece, è morta di Alzheimer. Ha perso anche suo fratello Carmine a causa del Covid, nel gennaio 2021. Lina Sastri è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di sabato 11 dicembre.

