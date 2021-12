The Voice Senior, Eva Pallotta canta Mia Martini ma Loredana Bertè non si gira: "Un pugno nello stomaco" | Video

11 dicembre 2021 a

Momento di commozione a The Voice Senior, quando Eva Pallotta si è esibita davanti ai coach ovviamente voltati di spalle. La cantante ha intonato Gli uomini non cambiano di Mia Martini e subito le telecamere sono andate verso la sorella Loredana Bertè.

Eva ha cantato e interpretato al meglio il brano celebre di Mimì, tanto che Gigi D'Alessio, Orietta Berti e Clementino si sono spesso girati verso la sorella di Mia Martini per provare a convincerla in qualche modo a voltarsi e applaudire tutti insieme la brava concorrente.

Alla fine però Loredana è rimasta ferma. "Ho avuto coraggio ma ho dato tutto me stessa e ho cantato come mi sentivo di cantare", ha commentato Eva. "Hai fatto un figurone", ha replicato Clementino, mentre Gigi D'Alessio ha spiegato: "Non ci siamo girati ovviamente per rispetto verso Loredana, questa è una canzone che farà parte per sempre della sua vita", le parole del cantante napoletano. Una volta che la Pallotta è andata via, Loredana Bertè ha sottolineato: "Non ha cantato male, ma ogni volta che sento questo pezzo è un pugno nello stomaco, l'ho fatto per rispetto verso Mimì", ha affermato.

