Giovanni Scifoni, dal matrimonio con la moglie Elisabetta salvato da un prete al sesso: "Nulla di più piacevole"

Giovanni Scifoni è un attore famoso per le sue partecipazioni a note fiction di successo (sia Rai che Mediaset) ed è anche un personaggio apprezzato dal mondo del web. Romano, 45 anni, la sua notorietà è aumentata tantissimo negli ultimi anni. Soprattutto durante il lockdown, un simpatico sketch è diventato virale sul web. Qui ha inscenato alcune fasi dello smart working in famiglia, con scenette davvero divertenti.

Giovanni Scifoni, dai tre figli con la moglie Elisabetta allo video diventato virale sullo smart working

Per quanto riguarda la vita privata, Giovanni Scifoni è sposato da 16 anni con Elisabetta: “Stiamo insieme da 20 anni, ogni giorno è una scoperta", ha raccontato l’attore proprio giovedì 9 a Oggi è un altro giorno. La coppia ha tre figli: Tommaso, Cecilia e Marco. “Spesso in loro rivedo i miei errori, quando li sgrido è anche perché rivedo me alla loro età”, ha ammesso Scifoni in studio. Sempre nel corso dell'intervista a Serena Bortone, Scifoni ha parlato pure di sesso: "Siamo gli unici esseri viventi che non riescono a trovare davvero il piacere, eppure siamo nati per quello, come tutti gli altri animali. In un certo senso, è Dio che ci chiede il favore di trovare il godimento in un istinto”, le sue parole.

Giovanni Scifoni e il legame con la moglie Elisabetta

Scifoni ha quindi aggiunto: "Sono cresciuto in una famiglia cattocomunista, la cultura di base è quella e ho un forte legame con la fede cattolica. Ma cosa c’è di più piacevole del sesso?”, ha chiesto provocatoriamente l'attore. Jessica Morlacchi, tra gli ospiti fissi (affetti stabili) della Bortone, ha replicato: “Mangiare. Non c’è confronto”, ha affermato la cantante ex Gazosa. In passato Scifoni ha rivelato come il suo matrimonio fu salvato da un prete. Giovanni Scifoni è nato a Roma il 23 Maggio 1976, ed è il quarto di sei fratelli. E' il concorrente dei Soliti Ignoti, nella puntata in onda venerdì 10 dicembre su Rai1 sempre per la conduzione di Amadeus.

