Clementino, la sorella cantante lirica e il fratello che suona il blues: ora l'amore con Martina Difonte

10 dicembre 2021 a

a

a

Clementino, all'anagrafe Clemente Maccaro, è uno dei rapper più famosi in Italia. Nato ad Avellino il 21 dicembre 1986 sotto il segno del Sagittario, è cresciuto tra Cimitile e Nola. Fin da piccolino ha dimostrato di avere una grande passione per la musica ed infatti ha iniziato a farsi conoscere nell’ambiente hip hop napoletano. Ha affiancato poi a questo la tecnica del freestyle, aggiudicandosi il premio Tecniche perfette nel 2004. Ha quindi collaborato anche con altri artisti e ha collezionato tutta una serie di riconoscimenti a livello nazionale. Il primo album di Clementino è uscito esattamente il 29 aprile del 2006 ed era intitolato Napolimanicomio. Da lì l'inizio di una carriera piena di successi.

Clementino, prima della storia con Martina Difonte l'abuso di droghe: "Pensavo di essere intoccabile"

E' nato da una famiglia che ha avuto da sempre una passione smisurata per la musica ed infatti ha una sorella che è una cantante lirica e il fratello invece suona il blues. Lui si è cimentato con il pop a 14 anni entrando quindi nel Trema Crew e poi nel Tck Crew. Per quanto riguarda la vita privata, lui stesso in alcune occasioni si è definito un ex cocainomane ammettendo così di aver avuto dei problemi con la droga. Relativamente alla vita sentimentali, gli sono stati attribuiti flirt veri o presunti: da Adriana Peluso a Maria Rodriguez, da Marianna Vertola a Valeria Sammarco.

The Voice Senior, Annibale Giannarelli stupisce: tripudio per l'autore della colonna sonora di Trinità | Video

Ora l'amore con Martina Difonte, bellissima e dai lunghi capelli castani. Classe 1996, è nata il 13 maggio a Lucera, in provincia di Foggia, e vive a Roma. Giovanissima, pur avendo doti artistiche, ha deciso di investire sulla sua istruzione. Dopo essersi diplomata in ragioneria, infatti, ha deciso di iscriversi all’università. Precisamente, si è laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, con un percorso di studi incentrato sulle arti e sulle scienze dello spettacolo, che sono senza ombra di dubbio tra le sue passioni e sta iniziando a muovere i primi passi in questo mondo. Clementino è tra i giurati della trasmissione The Voice Senior, la cui terza puntata va in onda venerdì 10 dicembre su Rai1.

The Voice Senior, che coppia Piero Cotto e Beatrice Pasquali: poi spunta una foto di lui con Orietta Berti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.