Davide Silvestri, dall'amore mai dichiarato per la compagna Alessia al cugino Kekko dei Modà padre di Gioia

Davide Silvestri è un attore e personaggio televisivo, molto conosciuto in particolare a inizio degli anni Duemila. Nato a Milano il 17 maggio 1981 da una famiglia di artigiani, ha iniziato la sua carriera come modello quasi per caso: una fotografa lo ha notato alla fermata della metro, e gli ha chiesto se poteva scattargli qualche foto.

A 17 anni ha poi esordito nella recitazione interpretando il ruolo di Marco Falcon nella soap opera di successo Vivere. E' quindi arrivato quarto all’Isola dei Famosi nel 2003, avventura che gli ha aperto gli occhi su ciò che davvero voleva fare: investire nella sua formazione da attore. E' entrato pertanto all’Accademia dei Filodrammatici di Milano e ha cominciato a cavalcare i palcoscenici d’Italia coi classici del teatro.

Nel 2006 ha debuttato al cinema in Coppia normalissima alla prima esperienza, seguito da Scrivilo sui muri, La fidanzata di papà e A Natale mi sposo. In tv ha preso parte alle fiction Benvenuti a tavola, Don Matteo 9, Che Dio ci aiuti e Squadra mobile. Si è poi preso una pausa dalle scene, per aprire a Milano un birrificio artigianale con il cugino Kekko (all'anagrafe Francesco Silvestre), frontman dei Modà. Davide Silvestri, per quanto riguarda la vita privata, è stato legato in passato alla psicologa Valentina Mangili, oggi è fidanzato con una ragazza di nome Alessia. Tuttavia, ha confessato a Manila Nazzaro durante l'esperienza al GfVip 6 di non averle mai detto “Ti amo. Mi vergogno", le parole di Davide.

Relativamente a Kekko dei Modà, è impegnato sentimentalmente con Laura dal 1999 e il 20 dicembre 2011 è nata la loro figlia Gioia. Davide Silvestri è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e sarà protagonista anche nella puntata di venerdì 10 dicembre: secondo le anticipazioni ci sarà un videomessaggio per lui proprio da Kekko. Appuntamento dalle 21,45 su Canale5.

