Marco Mengoni, dal travestimento da Pierrot alla teoria sul lavaggio delle mani: il brano che canta ogni volta

Marco Mengoni è uno dei cantanti più famosi in Italia. Nel 2022 (salvo brutte notizie dall'evolversi della pandemia da Covid) dovrebbe partire il suo tour negli stadi, come affermato recentemente in una intervista a Radio Deejay durante Dj chiama Italia. In passato ha parlato anche di alcune curiosità, soprattutto in una intervista a Che tempo che fa, lo show di Fabio Fazio: "Quando sono andato in bagno con Neri (Marcorè ndr), nella hall del bagno, l’antebagno, e lui si lavava i denti e io mi facevo i capelli, era una situazione veramente surreale, mancavi solo tu che ti tingevi la barba", ha affermato in quella circostanza al conduttore.



Marco Mengoni, dai problemi di peso alla sessualità: "La mia generazione è fluida, niente paletti"



Una caratteristica del suo carattere è la timidezza. Sempre tra le curiosità, il fatto che ad ogni Carnevale la madre lo vestisse da Pierrot. "Quando lavo le mani ho una cosa che faccio puntualmente - ha sottolineato tempo fa - mi hanno insegnato da piccolo che per lavarsi le mani bisogna cantare Tanti Auguri, cioè il tempo di tanti auguri è quello giusto per mandare via tutti i microbi. Stavamo cercando prima con Neri Marcorè una canzone per lavare i denti”. A quel punto lo stesso Marcorè è intervenuto: "Abbiamo pensato a Il Valzer del moscerino", le parole dell'attore in quella famosa ospitata.

Marco Mengoni svela i titoli delle canzoni del suo nuovo disco | Video

Tempo fa ha anche parlato di sessualità: "Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna - ha spiegato - Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati”. Marco Mengoni è tra gli ospiti di Propaganda Live, su La7, nella puntata di venerdì 10 dicembre.

