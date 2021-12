Stasera in tv venerdì 10 dicembre a Quarto Grado, i casi di Dario Angeletti e Silvana Covili

10 dicembre 2021 a

Anche stasera in tv, venerdì 10 dicembre, come tutte le settimane, su Rete 4 è in programma l'attesa puntata di Quarto Grado, la trasmissione dedicata alla cronaca nera e ai gialli italiani. Come sempre alla conduzione della trasmissione ci saranno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata di questa sera in particolare è dedicata a nuovi casi. Al centro dell'attenzione l'omicidio di Dario Angeletti, trovato morto il 7 dicembre nella sua auto a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Ma si parlerà anche della vicenda di Silvana Covili, scomparsa lo scorso 19 novembre.

Il programma inizierà proprio con il caso di Dario Angeletti. Il biologo marino e professore dell’Università della Tuscia è stato rinvenuto senza vita nella sua macchina a Tarquinia. Gli inquirenti hanno fermato uno suo ex collega, un 70enne ricoverato all'ospedale di Viterbo dopo aver accusato un malore all'arrivo dei carabinieri nella sua abitazione. Stando alle notizie che sono trapelate nonostante lo stretto riserbo degli investigatori, il 70enne potrebbe essere stato inchiodato dalle telecamere, dalle celle e dai tabulati telefonici. Il movente potrebbe essere di carattere sentimentale. Quarto Grado cercherà di capire meglio a che punto sono le indagini e i possibili sviluppi della vicenda. Ovviamente l'omicidio ha destato grande stupore e allarme in una cittadina tranquilla come quella di Tarquinia. Possibile che un 70enne arrivi fino a uccidere un collega per una questione sentimentale?

A seguire, nel corso della trasmissione di Rete 4, la vicenda di Silvana Covili, la 79enne di Pavullo scomparsa nel nulla lo scorso 19 novembre. Le ricerche proseguono senza sosta ma nessuna telecamera ha ripreso la donna mentre si allontanava dalla sua abitazione. Sembra un vero e proprio mistero. Intanto, la Procura di Modena ha aperto un’inchiesta anche se al momento non è nota l’ipotesi di reato che ha portato all'avvio del fascicolo. Ovviamente nel corso della puntata saranno trattati anche altri casi.

