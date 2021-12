Stasera in tv 10 dicembre, su Canale5 c'è Grande Fratello Vip 6. Prolungamento fino a marzo? Tanti scontenti: i nomi

10 dicembre 2021 a

Torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, il reality condotto da Alfonso Signorini che venerdì 10 dicembre vivrà diversi colpi di scena. Il conduttore infatti potrebbe svelare la notizia del prolungamento di questa sesta edizione. Mediaset, infatti, ha scelto di far proseguire il reality show ben oltre la data del 13 dicembre che inizialmente era quella fissata per la finalissima. Il Gf Vip chiuderà i battenti solo a marzo 2022, probabilmente il 14, ma i concorrenti in gara non sanno ancora ufficialmente la verità su questo cambio programmazione.

Molti dei concorrenti in casa stanno pensando di abbandonare il gioco dopo aver intuito che ci sarà un prolungamento e così Signorini pare che prenderà in mano le redini della situazione. Vedremo se riuscirà a convincere qualche vippone a restare ancora in gara ben oltre Natale. Una delle concorrenti, Lulù Selassié, ha infatti rivelato i nomi degli inquilini "scontenti" che non vorrebbero più rimanere nella casa.

E la lista sembra essere piuttosto lunga: da Manuel Bortuzzo, per motivi sportivi e di salute, ad Aldo Montano e Francesca Cipriani, che per motivi di famiglia vorrebbero infatti passare le festività con i propri cari. Inoltre potrebbe abbandonare anche Katia Ricciarelli, sempre più stanca di essere rinchiusa nella casa. Inoltre aveva parlato tempo fa di un lavoro improrogabile che le impedirebbe di continuare dopo dicembre. Ci sono anche altri vip, per i motivi più disparati, che vorrebbero andarsene. Tra questi figurano Carmen Russo, che vuole pure lei tornare dalla famiglia per Natale e Manila Nazzaro. Appuntamento su Canale5 con Grande Fratello Vip 6, a partire dalle 21,45.

