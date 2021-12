Stasera in tv 10 dicembre su Rai 3: Black Mafia, alla scoperta della mafia nigeriana

10 dicembre 2021 a

Stasera in tv, venerdì 10 dicembre, su Rai 3 in prima serata (inizio alle ore 21.25), Black Mafia, nuovo appuntamento della serie Crime doc di Rai Documentari. I telespettatori conosceranno meglio un fenomeno in drammatica ascesa, quello della mafia nigeriana. Una squadra di agenti della polizia locale di Torino, ispirati dalla caparbietà del loro capo, Fabrizio Lotito, raccoglie la denuncia di una ragazza nigeriana contro la sua madam. Quella che sembra la solita storia di sfruttamento della prostituzione si trasforma, invece, nel racconto della mega-inchiesta Athenaeum, condotta dalla Procura di Torino tra dicembre 2012 e settembre 2016 contro una delle più aggressive tra le organizzazioni criminali transnazionali: la mafia nigeriana, appunto. Una mafia che agisce non solo con la violenza fisica, ma con un’arma che nessun’altra mafia possiede: il voodoo.

L’inchiesta che ha portato a una misura restrittiva per 44 cittadini nigeriani-affiliati degli Eye e Maphite tra Torino, Novara e Alessandria, ha messo in luce una grande organizzazione internazionale, dai contorni paragonabili alle nostre mafie, che minaccia, sfrutta e talvolta uccide, con legami internazionali in Canada, Regno Unito, Olanda, Germania, Malesia e Ghana. Attraverso le ricostruzioni cinematografiche, l’uso di intercettazioni originali, immagini di repertorio e documenti esclusivi, il documentario racconta una realtà mai conosciuta prima.

Interviste a Fabrizio Lotito, commissario della Squadra Anti Tratta; a Stefano Castellani, magistrato per l’operazione Athenaeum; ad alcune ragazze vittime di tratta e ad agenti della Sat di Torino, accanto ad esperti come Sergio Nazzaro, giornalista e scrittore tra i massimi conoscitori di mafie e Giancarlo Caselli, ex Procuratore Generale Torino. Black Mafia è una coproduzione Bronx Film, Luce – Cinecittà e Rai Documentari, è tratto dal libro Mafia Nigeriana di Sergio Nazzaro, scritto da Romano Montesarchio, Sergio Nazzaro, Stefano Russo; musiche originali di Massimiliano Gaudio, organizzazione generale Francesco Di Sarno, direttore della fotografia Paolo Negro, montaggio di Davide Franco e Martina Orsini. Diretto da Romano Montesarchio.

