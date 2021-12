Stasera in tv 10 dicembre, su Rai1 torna The Voice Senior: ma ancora virale la prova di Annibale Giannarelli | Video

10 dicembre 2021 a

Torna l'appuntamento con The Voice Senior, il talent show dedicato ai cantanti over 60 condotto da Antonella Clerici e in onda ogni venerdì su Rai1. Nella puntata del 10 dicembre altra sessione di blind audition, quella parte del programma in cui i quattro coach ascoltano di spalle i cantanti per formare le diverse squadre. Finora la squadra più numerosa è quella di Gigi D’Alessio con 7 talenti (tra cui il papà di Laura Pausini), segue Loredana Bertè con 6, 5 per Orietta Berti e Clementino che ne ha 4.

La senese Stefania Castelli canta Sally, la donna nata Stefano commuove a The Voice Senior | Video

Negli occhi di tutti comunque c'è ancora la puntata passata, con Annibale Giannarelli, da Massa Carrara, per tanti anni residente in Australia, che ha conquistato il pubblico e soprattutto i quattro coach sin dalle prime note. Il cantante infatti, nella puntata di venerdì 3 dicembre, ha interpretato nelle Blind Audition il pezzo di Billy Joel intitolato Just the way you are. Subito si è girata Loredana Bertè, poi via via gli altri coach Orietta Berti, Clementino e Gigi D'Alessio.

L'esibizione di Annibale Giannarelli

E proprio quest'ultimo è stato scelto da Annibale. Che però ha regalato un'altra emozione. Quando gli è stato chiesto cosa abbia combinato prima di andare in Australia, Giannarelli ha rivelato così senza pensarci troppo un pezzo scritto da lui, che però è rimasto nella storia di tutti gli appassionati di musica e cinema. Vale a dire la colonna sonora di Lo chiamavano Trinità, celebre film con Bud Spencer e Terence Hill. Un'esibizione che ha scatenato l'entusiasmo dei coach e del pubblico in studio, con Clementino che quasi si è commosso. Tra gli altri concorrenti "celebri" anche il padre di Laura Pausini. Appuntamento su Rai1 dalle 21,30 con The Voice Senior, venerdì 10 dicembre.

The Voice Senior, Annibale Giannarelli stupisce: tripudio per l'autore della colonna sonora di Trinità | Video

