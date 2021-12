Tiziana Rocca, dal matrimonio con Giulio Base con rito civile ai tre figli: Cristiana, Vittorio e Valerio

10 dicembre 2021 a

Tiziana Rocca è una nota Pr, importante anche a livello internazionale. E' una grande esperta in organizzazione di eventi, da molti definita la numero 1 da questo punto di vista. Nata a Pozzuoli, è laureata in scienze della comunicazione e ha conseguito anche un Master in economia a Ginevra. Con l’azienda di comunicazione da lei fondata, la Trc, la moglie dell'attore e regista Giulio Base ha creato con grande maestria, eventi, feste, convegni e conferenze stampa, riuscendo a coinvolgere sempre le grandi personalità dello spettacolo, che si rivolgono a lei per conquistare più visibilità nel mondo dello showbiz.

Tiziana Rocca è anche direttrice generale del Taormina FilmFest dal 2017. E' poi testimonial di diverse onlus, tra cui: Fondazione Terres Des Hommes, VIS Volontariato Internazionale per lo sviluppo, Associazione Giustacausa e anche Wwf. Ha anche pubblicato due libri, l’ultimo Come fare le PR Pubbliche Relazioni Le nuove regole per comunicare con successo.Tiziana Rocca è attualmente nota come Direttrice del Filming Italy Sardegna Festival. Per quanto riguarda la vita privata appunto è sposata dal 2001 con Giulio Base. La coppia si è sposata con rito civile nonostante siano entrambi cattolici praticanti: in realtà Giulio era stato già sposato con un’altra donna, con la quale, per scherzo, aveva celebrato il matrimonio in una cappella di un hotel. Quello che pensava fosse un rito di buon auspicio, in realtà si è rivelato un matrimonio vero e proprio. Giulio è riuscito a annullarlo solo nel 2015. La coppia ha tre figli: Cristiana, Vittorio e Valerio.

Tiziana Rocca è tra gli ospiti di Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14. La Rocca sarà intervistata dalla conduttrice nella puntata di venerdì 10 dicembre, l'ultima di questa settimana.

