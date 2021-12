Antonio D'Amico, dall'amore con Gianni Versace fino alla terribile morte ai dissapori con Donatella e Santo

10 dicembre 2021 a

Antonio D’Amico è famoso al grande pubblico per essere stato il compagno di Gianni Versace, lo stilista ucciso nel 1997 negli Stati Uniti. Quello è stato l'evento spartiacque dello stilista pugliese, quando appunto ha ritrovato il corpo senza vita di Versace. Nato il 21 gennaio 1959 (Acquario) in Puglia, i suoi genitori si sono separati quando aveva appena due anni, e con la madre si è trasferito a Milano. C’è un evento traumatico che, a 16 anni, lo ha messo di fronte alla crudeltà della vita: la sorella minore, Maria, è morta davanti ai suoi occhi, per una patologia cardiaca congenita. Ha frequentato il collegio di Como, dopo aver deciso di vivere la propria indipendenza e inseguire le sue ambizioni. Appassionato di moda, ha iniziato a lavorare come modello. L’incontro della sua vita è arrivato nel 1982, quando il suo percorso ha incrociato quello dello strabiliante visionario della moda, Gianni Versace. Si sono conosciuti a uno spettacolo, un balletto, ed è stato un colpo di fulmine.

Un evento che ha segnato per sempre la sua esistenza, assorbendo gran parte delle sue energie sentimentali e professionali. Hanno trascorso 15 intensi anni di amore insieme, sino alla tragica fine del compagno, ucciso a colpi di pistola dal pericoloso serial killer Andrew Cunanan. Antonio D’Amico e Gianni Versace furono una delle primissime coppie omosessuali a fare coming out e vivere il proprio amore alla luce del sole

Quel 15 luglio 1997 fu proprio Antonio D’Amico a trovare il corpo senza vita dello stilista. Il testamento di Gianni Versace ha parlato per lui, descrivendo quanto fosse importante il sentimento per il suo amato: un vitalizio mensile di 50 milioni di lire. Dopo la morte di Gianni Versace, D’Amico avrebbe affrontato un durissimo momento, sfociato in una severa depressione. A complicare le cose anche i dissapori con la famiglia del compagno, specie con Donatella e Santo Versace. Antonio D'Amico è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di venerdì 10 dicembre su Rai1.

