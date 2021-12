Selvaggia Lucarelli, dall'unico figlio Leon alla storia con Lorenzo Biagiarelli e la passione per Carlo Cracco

10 dicembre 2021 a

a

a

Selvaggia Lucarelli è una giornalista e scrittrice, molto famosa anche in tv dove veste i panni di giurata a Ballando con le Stelle. Nata a Civitavecchia, Roma, il 30 luglio del 1974 sotto il segno del Leone, si è diplomata al liceo classico, coltivando ben presto anche velleità da attrice, tanto che, giovanissima, si è trasferita a Roma, per frequentare il Conservatorio teatrale La Scaletta. Ha iniziato così a prendere parte a spettacoli teatrali, anche al fianco del suo ex fidanzato, il noto comico e attore Max Giusti, per il quale ha curato anche alcune opere, mostrando già eccellenti doti da autrice.

Selvaggia Lucarelli: "Nemmeno la peggiore città dell'India è sporca come Roma. E il green pass?" | Video

Per quanto riguarda la vita privata, Selvaggia ha avuto anche un flirt con Morgan, tra i suoi "bersagli" preferiti di questa stagione del talent. Durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, inoltre, ha avuto svariati diverbi con l’ex moglie del cantante, Asia Argento, che in alcune occasioni l’ha accusata di speculare sulla loro relazione. Nel 2004 la giornalista ha sposato Laerte, figlio del famoso cantante Adriano Pappalardo. L’anno dopo è arrivato il primo e unico figlio di Selvaggia Lucarelli, Leon Pappalardo (nel 2020 coinvolto pure in una discussione con Matteo Salvini), ma la coppia si è separata nel 2007. Nel 2015 ha iniziato la storia con il suo attuale compagno Lorenzo Biagiarelli.

Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti sui no vax: "Mister silicone in esclusiva"

In passato ha scherzato con la moglie di Carlo Cracco, Rosa Fanti, a proposito di una sua infatuazione per il fascinoso cuoco: "Quando Cracco, ben sei anni fa, approdó a Masterchef io gli dichiarai il mio amore su fb e su qualsiasi organi di stampa a disposizione. Feci più volte un uso privatistico del mio giornale. Lui però scelse una bella biondina di nome Rosa, allora io per protesta piazzai un like sulla pagina di Cannavacciuolo e alla fine, me ne feci una ragione", aveva scritto in un suo post su Facebook. Selvaggia Lucarelli è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di venerdì 10 dicembre.

La satira di Lercio: "Tifoso No Vax tocca il c**o a un'inviata usando un braccio di silicone ma viene arrestato". Il post diventa virale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.