Uomini e donne, per Matteo Ranieri c'è anche Federica mamma single: il ritorno di Gemma Galgani

10 dicembre 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con Uomini e donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì dal 14,45. Nella puntata di venerdì 10 dicembre ancora occhi puntati su Matteo Ranieri. Il tronista, giovedì 9, è uscito in esterna con Federica, una corteggiatrice che sembra averlo colpito e con la quale continuerà a uscire anche nei prossimi giorni. Insomma, per lui non c'è soltanto Martiina Viali. Fedderica è una mamma single, anche se ha precisato: "Suo padre è comunque un papà presente e meraviglioso", ha detto.

Uomini e donne, Matteo Ranieri in cerca d'amore dopo la delusione con Sophie: "Ma ora mi mancano i cani"

Federica ha quindi proseguito: "Se mi sento in colpa? E' un tasto dolente questo - ha sottolineato -. Essendo cresciuta senza papà, lo sento ancora di più. Il senso di colpa mi ha accompagnato per questi due anni, anche per prendere una pizza non uscivo. Poi ho capito di dovermi ricordare di essere anche una donna, di non dover avere sensi di colpa e di dover pensare anche a me stessa perché lui ha un papà, sta benissimo con lui”, ha concluso la ragazza. Per quanto riguarda invece il trono Over, Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Isabella Ricci che ci aggiornerà su Fabio. Non manca infatti molto all’incontro, tra i due, fuori dall0 studio. Presto i due lasceranno insieme la trasmissione per frequentarsi fuori.

Uomini e donne, Andrea Nicole sceglie Ciprian ma è polemica: "Disonesti". Furiosa anche Maria De Filippi

Sempre venerdì 10 dicembre si torna a parlare di Biagio tanto criticato dagli opinionisti, ed anche con molta probabilità di Alessandro e Pinuccia. I due continuano a frequentarsi anche fuori dallo studio. Il cavaliere non sembra però ancora pronto a fare quel passo in più, a differenza della dama che si dice molto presa. Infine la veterana Gemma Galgani, che colpita dal Covid nei giorni scorsi, tornerà in studio nella prossima settimana. Appuntamento con Uomini e donne venerdì 10 dicembre su Canale5 dalle 14,45.

Uomini e donne, attesa per le scelte di Andrea Nicole e Roberta: Matteo Ranieri attratto da Martina Viali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.