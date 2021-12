Me contro Te, chi sono Luigi Calagna e Sofia Scalia: il peggior difetto di lei è essere sempre in ritardo

09 dicembre 2021 a

I Me contro Te, conosciuti anche come Luì e Sofì, rispondono ai nomi di Luigi Calagna e Sofia Scalia. I due sono due youtuber siciliani, famosissimi per il pubblico dei bambini, incontrastati idoli dei più piccoli. Luigi e Sofia si sono fidanzati nel gennaio del 2013, l’anno seguente hanno deciso di aprire un loro canale su YouTube che ha milioni e milioni di iscritti. I due si sposeranno al più presto, visto che lo scorso settembre Luì ha fatto la fatidica proposta alla sua amata compagna nello splendido scenario del lago di Como.

Me contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna fanno coppia anche nella vita non solo sul web

Nel gennaio del 2020 Luigi Calagna e Sofia Scalia sono anche approdati sul grande schermo: è uscito infatti al cinema il loro lungometraggio Me contro Te Il Film: la Vendetta del Signor S, che ha incassato circa 9 milioni e mezzo di euro. I Me contro Te hanno anche dato vita ad un libro, un activity book dal titolo Divertiti con Luì e Sofì pubblicato da Mondadori Electa.

Per quanto riguarda Sofì, il suo colore preferito è il giallo e il suo peggior difetto è essere sempre in ritardo. Luigi Calagna invece è nato a Palermo il 6 dicembre 1992; ha conosciuto Sofia a Partinico e, dopo un lungo corteggiamento, si è dichiarato a lei. Il verde è il suo colore preferito, mentre il suo peggior difetto è pensare così tante cose da dimenticarle.

Me contro Te, Sofì e Luì fidanzati dal 2012: il primo incontro a casa del cugino di lei

“Abbiamo fatto questo grande passo. Mi ha chiesto di sposarlo - ha rivelato in una recente intervista Sofia Scalia (Sofì) -. Ma pensandoci, siamo molto impegnati. In questo momento, quando ci dovremmo sposare? Abbiamo tantissime cose da fare e per organizzare un matrimonio ci vuole un anno, dovrà essere tutto perfetto: la sala, la cerimonia, le fedi, gli invitati, i testimoni". Staremo a vedere, i Me contro Te sono i concorrenti dei Soliti Ignoti, il gioco condotto da Amadeus e in onda giovedì 9 dicembre su Rai1.

I Me contro Te presto sposi, la proposta di matrimonio di Luì a Sofì sul lago di Como | Video

