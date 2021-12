Lina Wertmuller, i programmi della Rai stravolti per omaggiare la regista scomparsa

09 dicembre 2021 a

La Rai ha stravolto il suo palinsesto per ricordare Lina Wertmuller, la celebre regista scomparsa oggi, giovedì 9 dicembre. Film, speciali, approfondimenti per rendere omaggio ad una donna che ha contribuito a scrivere la storia del cinema. Nel pomeriggio di Rai 1, La Vita in Diretta e poi in seconda serata Sottovoce ricordano la prima donna a essere candidata come regista agli Oscar nel 1977. In terza serata, invece, per il ciclo Una notte con il cinema italiano, il film I basilischi. Rai 3 la ricorda in Blob e con il film Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini e Turi Ferro.

E' morta Lina Wertmuller, la grande regista aveva 93 anni



Rai Movie alle 19.20 ha mandato in onda Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada con Ugo Tognazzi, Renzo Montagnani, Piera Degli Esposti, Gastone Moschin e Enzo Jannacci e su Rai Premium alle 23.30 Mannaggia alla miseria. Rai 5 ha dedicato alla regista una puntata di Senato & Cultura - Omaggio Al Cinema, mentre su Rai Storia lo Speciale Lina Wertmuller l’énfant terrible che ne ripercorre la carriera dagli esordi - raccontati dalla stessa artista - ai brani dei suoi programmi Rai più famosi e ai film più importanti.

Sabato 11 dicembre alle 21.10, inoltre, Rai Storia proporrà Questa volta parliamo di uomini con Nino Manfredi, Margaret Lee, Luciana Paluzzi, Milena Vukotic. Anche Radio Rai ha modificato i palinsesti, oltre a dedicare a Lina Wertmuller su Radio 1 servizi e approfondimenti nelle varie edizioni dei giornali radio. Su Radio 2 Non è un Paese per Giovani ha dato in diretta la notizia della scomparsa. Caterpillar ha ricordato l’artista scomparsa e Ti sento ha mandato in onda un breve contributo di una delle sue ultime interviste e l'ha ricordata con le parole di Pierluigi Diaco. Anche I lunatici di Radio2 ne parlano in diretta nella puntata notturna. Su RaiPlay è disponibile, nella sezione “da non perdere”, una collezione di contenuti dedicati, dai film come Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come un brigante da strada o Rita la zanzara oltre alle interviste come quella a Che Tempo Che Fa dopo l'Oscar alla Carriera (2019). In evidenza anche gli 8 episodi della miniserie televisiva Il Giornalino di Gian Burrasca del 1964-65.

