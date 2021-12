Coldplay, Chris Martin e i suoi amori famosi: dai due figli con Gwyneth Paltrow alla storia con Dakota Johnson

09 dicembre 2021 a

Chris Martin è uno dei cantanti più famosi al mondo, frontman dei Coldplay. Su di lui tuttavia ci sono tantissime curiosità da scoprire oltre alla sua carriera nel mondo della musica. Nato a Exeter, nel Regno Unito, il 2 marzo 1977 sotto il segno dei Pesci, è un cantautore, chitarrista e pianista britannico tra i più amati.

Per quanto riguarda la vita privata, è figlio di Alison (insegnante) e Anthony Martin (contabile); è cresciuto in una famiglia numerosa con i genitori e quattro fratelli. Il 5 dicembre 2003 ha sposato l’attrice e diva di Hollywood Gwyneth Paltrow, da cui ha avuto due figli: Apple Blythe Alison, nata il 14 maggio 2004 a Londra, e Moses Bruce Anthony, nato l’8 aprile 2006 a New York.

Nel 2014, Chris Martin e Gwyneth Paltrow hanno annunciato la separazione. Il cantautore e leader dei Coldplay si è poi legato a un’altra stella del cinema. Nel 2017, infatti, ha iniziato la storia d’amore con l’attrice Dakota Johnson, star della saga di 50 sfumature di grigio.

La dichiarazione d’amore pubblica, in odore di nozze imminenti, è poi arrivata dal palco di un concerto dei Coldplay allo Shepherd’s Bush Empire di Londra, per l’uscita del loro album Music Of The Spheres. Nell’annunciare il brano My Universe, Chris Martin ha indicato il punto della platea in cui era seduta la compagna e ha esclamato: “Si tratta del mio universo, e lei è qui", le sue parole. Tra le curiosità sul suo conto, il suo trisavolo William Willett è l’inventore dell’ora legale. Chris Martin e i Coldplay sono tra gli ospiti di X Factor 2021, nella finale in onda su Tv8 giovedì 9 dicembre.

