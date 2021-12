Stasera in tv giovedì 9 dicembre torna Dritto e rovescio: Paolo Del Debbio intervista Giorgia Meloni

09 dicembre 2021 a

Stasera in tv, giovedì 9 dicembre, su Rete 4 nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di attualità e approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. La puntata di oggi, come al solito si annuncia particolarmente intensa e non mancheranno sicuramente le polemiche. Ospite di punta sarà Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, unico partito strutturato che è all'opposizione del governo guidato da Mario Draghi. E' facile intuire che ancora una volta Meloni criticherà l'azione dell'esecutivo nazionale, come ha già fatto in numerose circostanze. Non è escluso che venga affrontato anche l'argomento della successione di Sergio Mattarella. Chi dovrebbe essere secondo Fratelli d'Italia il nuovo presidente della Repubblica? E come si muoverà il partito in questa intensa fase politica, considerata fondamentale per i prossimi sette anni? I telespettatori lo sentiranno direttamente dalla voce di Giorgia Meloni.

Ma stando alle indiscrezioni, la leader di Fratelli d'Italia, parlerà anche della recente entrata in vigore del super green pass e dei relativi controlli per verificare che le restrizioni vengano rispettate, della campagna di vaccinazione, dell'immigrazione e di altri temi. Nel corso della puntata verrà dato ampio spazio anche alla prima del Teatro alla Scala di Milano, durante la quale c'è stata una vera e propria standing ovation per Sergio Mattarella. Un approfondimento, inoltre, sarà dedicato all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e alla stangata sulle bollette prevista per il 2022, dettati dal rincaro dei costi di trasporti, energia e materie prime.

Si tornerà, inoltre, a parlare del fenomeno delle occupazioni abusive di case popolari con tutte le novità sul tema e con un confronto tra le politiche di accoglienza delle città di Roma e di Milano. Come sempre saranno numerosi gli ospiti della nuova puntata di Dritto e rovescio. Tra loro ci saranno sicuramente Anna Maria Bernini, Simona Bonafè, Lucia Borgonzoni, Gianfranco Librandi e Diana De Marchi. In definitiva una puntata che si annuncia particolarmente intensa.

