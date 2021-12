Teresa Mannino, l'amore clandestino con Andrea: la figlia Giuditta e la mania di chiudere i rubinetti

09 dicembre 2021 a

Teresa Mannino è un'attrice comica, tra le più amate dal pubblico. All'anagrafe Maria Teresa è nota soprattutto per essere tra i personaggi più apprezzati del programma cult Zelig Circus. Nata a Palermo il 23 novembre 1970 sotto il segno del Sagittario, è figlia di un medico, ha studiato recitazione al Teatro Carcano di Milano e ha iniziato la sua carriera proprio nel mondo del teatro, partecipando a spettacoli importanti come Lisistrata di Aristofane. E' approdata quindi a Zelig e ha raggiunto il successo negli anni Duemila. In questo periodo ha lavorato anche come attrice in varie fiction Rai.

Alle spalle vanta anche una carriera cinematografica in film come Amore, bugie & calcetto di Luca Lucini, La fidanzata di papà di Enrico Oldoini, A Natale mi sposo di Paolo Costella e Ex Amici come prima! di Carlo Vanzina. Per quanto riguarda la vita privata, Teresa Mannino ha alle spalle un matrimonio finito e poi si è legata a un batterista, Andrea, da cui ha avuto sua figlia Giuditta. “Ci siamo conosciuti agli inizi della mia carriera su un palco. E ci siamo innamorati di sgarrubbo (di nascosto, in siciliano, ndr) perché io ero impegnata. Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati. Ma, al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea, per caso, in un autogrill a Verona. E tutto è ricominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo. E quella volta lì, il destino, l’ho guardato negli occhi”, ha raccontato in una vecchia intervista.

E poi ancora: "Non ho la macchina, vado in bici o uso il car sharing. Ho la mania di chiudere i rubinetti dell’acqua e l’ho passata a mia figlia Giuditta, che a 8 anni li chiude anche a scuola", ha affermato tempo fa la Mannino. La comica è tra i protagonisti di Zelig, nella puntata in onda giovedì 9 dicembre su Canale5.

