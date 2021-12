Maneskin, Victoria e la perdita della madre a 15 anni. La nonna Elin: "L'ha vista morire, è stato terribile"

09 dicembre 2021 a

I Maneskin sono la band del momento, che sta spopolando anche in ambito internazionale. Dopo il successo a Sanremo e all'Eurovision la band romana ha iniziato una scalata inarrestabile verso il successo, che l'ha portata fino ad affiancare i Rolling Stones nei loro concerti. La bassista è Victoria De Angelis. Di recente, intervistata da Vanity Fair, aveva dichiarato apertamente di essere bisessuale e di avere avuto sia fidanzate che fidanzati.

"Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa. Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti", ha affermato in passato.

Victoria De Angelis ha 21 anni, ma con un passato che l’ha fatta crescere troppo in fretta. In una recente intervista a DiPiù, la nonna materna, Elin Uhrbrand, ha rivelato il passato della nipote: "Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, mia figlia, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine. Victoria aveva solo 15 anni, per tre mesi ha vegliato sulla sua mamma, per tre mesi le ha tenuto la mano. Fino all’ultimo giorno. Fino a quando le ha detto addio. E' stato terribile", ha aggiunto.

Purtroppo, la mamma di Victoria non è mai riuscita a vedere i grandi successi che la figlia ha ottenuto con la sua band romana I Maneskin. I Maneskin, e quindi anche Victoria, è tra gli ospiti della finale di X Factor, in onda dal Forum di Assago giovedì 9 dicembre.

