Stasera in tv giovedì 9 dicembre torna PiazzaPulita: ospiti e anticipazioni

Stasera in tv, giovedì 9 dicembre, su La7 appuntamento settimanale con PiazzaPulita, il talk condotto da Corrado Formigli, inizio alle ore 21.15. E' uno dei programmi di punta dell'emittente che vede sempre la presenza di personaggi autorevoli e spesso propone importanti inchieste. Di cosa si occuperà stasera la trasmissione? Proviamo a dare uno sguardo alle anticipazioni e a chi saranno gli ospiti principali. Non solo Covid. Oggi al centro della puntata ci sarà un ritorno sull'inchiesta sulla destra neofascista che tanto fece discutere nello scorso ottobre. Dove è finita la lobby nera che fu smascherata dall'indagine giornalistica? I cronisti di Corrado Formigli e di Fanpage cercano di tornare sulle tracce dei personaggi che erano stati coinvolti.

Naturalmente non mancherà PiazzaSelvaggia, l'approfondimento a cura di Selvaggia Lucarelli che da quest'anno viene proposto in ogni puntata. La giornalista e influencer punta i riflettori su fatti e i personaggi del momento, con commenti sempre graffianti. Ma oltre a Selvaggia Lucarelli chi ci sarà in studio o in collegamento? Ancora una volta parteciperà alla puntata di PiazzaPulita il giornalista Roberto Saviano, anche lui sempre protagonista di interventi molto duri e diretti. Ma ci sarà anche Alessandro Vespignani, informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston.

Sul fronte politico è annunciata la partecipazione di Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato per la Salute. Ci saranno inoltre i giornalisti Francesco Cancellato, Federico Rampini e Andrea Scanzi. Come al solito immancabile la presenza dello scrittore Stefano Massini, che proporrà ai telespettatori uno dei suoi racconti. E quali argomenti saranno trattati oltre alla lobby nera? Ovviamente al centro dell'attenzione ancora una volta il Covid 19, le polemiche dei no vax, la corsa per il Quirinale e la situazione economica che sta vivendo il Paese.

La nuova puntata del talk condotto da Corrado Formigli andrà in onda stasera in tv su La7 a partire dalle ore 21.15. Piazza pulita oggi (9 dicembre) sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente in streaming on-demand su La7.it.

