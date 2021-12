Franco Neri, dal tifo per la Juve all'idolo Robert De Niro e le vacanze in Calabria "impagabili"

09 dicembre 2021 a

Franco Neri è un comico italiano, famoso soprattutto a inizio degli anni Duemila, con Zelig, ma che vanta una carriera ultradecennale nel mondo dello spettacolo. Con il tormentone Franco oh Franco!, Neri è diventato senza dubbio uno dei volti più celebri della comicità italiana. Nato a Torino da genitori calabresi il 13 aprile 1963 (sotto il segno zodiacale dell’Ariete), Neri ha iniziato giovanissimo a dedicarsi allo studio della recitazione e infatti ha frequentato il Teatro Sperimentale di Grugliasco.

Nel 1982 ha iniziato a esibirsi come cabarettista e nel 1983 ha esordito al cinema con il film Al bar dello sport (dove ha recitato al fianco di Lino Banfi e Jerry Calà). A seguire ha preso parte a innumerevoli programmi televisivi (come Drive In, Colorado, Striscia la Notizia e Zelig Circus) e inoltre ha lavorato come opinionista e conduttore radiofonico. L’attore ha pubblicato anche due libri (Franco oh Franco! e Tutto il mondo è paese…). Non si sa nulla sulla vita privata, essendo l'attore molto riservato. Tra le curiosità sul suo conto, da sempre il suo più grande idolo è l’attore Robert De Niro.

Ama mangiare prodotti a base di liquirizia. E' un tifoso sfegatato della Juve. Appena possibile torna nella sua terra d'origine, la Calabria, per le vacanze: "L’ospitalità calabrese - ha dichiarato più volte in varie interviste - è uno dei motivi per cui una vacanza in Calabria è impagabile. Nel senso che proprio non riesco mai a pagare, mi offrono tutto loro”. Franco Neri è tra i protagonisti della puntata di Zelig, in onda giovedì 9 dicembre su Canale5.

