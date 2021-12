Marco Della Noce, dal diploma di perito chimico ai tre figli con l'ex moglie: i problemi economici dopo la separazione

09 dicembre 2021 a

Marco Della Noce è uno degli attori comici più famosi in Italia, per via della sua partecipazione a Zelig, negli anni d'oro della trasmissione Mediaset condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nato a Milano il 23 gennaio 1958 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario) prima di approdare al mondo dei cabaret Marco Della Noce si è diplomato come perito chimico e ha lavorato presso un’azienda farmaceutica. Ha debuttato come attore comico nel 1988 con il gruppo La Carovana.

E' stato Antonio Ricci a notarlo e a volerlo per il programma Drive In, mentre più tardi ha preso parte ad alcuni altri famosi show, come Mai dire gol, L’ottavo nano e appunto Zelig (che lo consacrerà al successo). Ha lavorato come attore anche per il grande schermo e ha recitato nei film La grande prugna, Bibo per sempre e Operazione rosmarino. Per quanto riguarda la vita privata, Marco Della Noce è stato sposato con una donna da cui ha avuto 3 figli.

I due si sono detti addio nel 2017 e l’attore ha vissuto un momento particolarmente buio durante il quale ha vissuto gravi problemi economici: “Cosa mi è successo? Quello che sta succedendo a molti altri papà: durante una separazione un po’ conflittuale sono arrivato ad un punto al quale pensavo di non dover mai arrivare, sono rimasto senza lavoro ed ho avuto lo sfratto dall’ufficiale giudiziario. Non ho casa e non ho neanche più una famiglia: nel senso che non posso vedere i miei figli non avendo un luogo consono per vederli. Una separazione un po’ troppo conflittuale mi ha reso in queste condizioni”, aveva dichiarato l’attore in una vecchia intervista a Il Corriere della Sera. Fortunatamente, dopo il difficile periodo, Marco Della Noce è riuscito a riprendersi e a rimettere la sua vita in carreggiata. Il comico è tra i protagonisti di Zelig, nella puntata in onda giovedì 9 dicembre.

