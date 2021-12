Stasera in tv 9 dicembre, su Tv8 la finale di X Factor 2021: i quattro sfidanti e Maneskin e Coldplay come ospiti

09 dicembre 2021 a

Sono quattro i finalisti che si sfideranno nell'ultimo atto di X Factor, in onda giovedì 9 dicembre su Tv8 e in streaming su Now dal Forum di Assago. Si tratta di Baltimora, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA. A proclamare il vincitore di questa edizione dello show di Sky prodotto da Fremantle sarà Ludovico Tersigni, che terrà le redini di una serata emozionante, una cavalcata che porterà alla proclamazione del vincitore di quest’anno.

Quella che andrà in scena sarà una finale con un perfetto equilibrio di partenza, con i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika che arrivano al Mediolanum Forum di Assago con un concorrente ciascuno. Due sorprese sul palco, a cominciare dai Maneskin, che torneranno da dove è iniziata la loro carriera. Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria), tutti ventenni, hanno iniziato come buskers suonando per le strade di Roma nel 2015 e, nel giro di pochi anni, hanno conquistato tutto il mondo diventando fra i più popolari musicisti rock della nuova generazione.

In finale superospiti internazionali la band dei record dei Coldplay, annunciata alla partenza dei live di X Factor. La serata sarà divisa in 3 manche, e al termine di ciascuna di esse il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara. La prima manche si svilupperà con i Duetti, e vedrà protagonisti i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice; la seconda sarà il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane; l’ultima manche, la Finale, sarà dedicata ai cavalli di battaglia dei due cantanti ancora in gioco, e tra questi il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2021. Appuntamento su Tv8 dalle 21,15.

