Leonardo Manera, dalla relazione con Ilaria il figlio Beniamino nato nel 2009

Leonardo Manera, all’anagrafe Bonetti, è uno dei comici più apprezzati dagli appassionati di tv. E' nato a Salò il 20 aprile del 1967 ed ha pertanto 54 anni. La passione per lo spettacolo e, in particolare, per il cabaret, è nata in Leonardo fin da giovanissimo e la sua bravura gli ha permesso di vincere il Festival nazionale del cabaret nel 1996 e nel 1997 il Festival di Cabaret Città di Cremona.

In televisione Manera ha partecipato a numerosi spettacoli: oltre alle varie edizioni di Zelig citiamo Seven Show, Colorado, Ciro, Belli dentro e Quelli che il calcio.

Tra i personaggi più famosi scaturiti dalla sua inesauribile vis comica, ricordiamo l’alienato che ripete di continuo Adriana…Adriana, il mimo Mimmo e il ventriloquo Vasco Rossi. Per quanto riguarda la vita privata, il comico ha avuto dalla compagna di nome Ilaria, il figlio Beniamino, nato nel 2009. Leonardo Manera è tra i protagonisti della quarta e ultima puntata di Zelig, in onda su Canale5 giovedì 9 dicembre, condotta come sempre da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

