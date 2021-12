Stasera il film Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Uccideranno l'assassino di Angela? La trama

09 dicembre 2021 a

Stasera in tv, giovedì 6 dicembre, su Rai 3 dalle ore 21.20 andrà in onda il film “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, regia a cura di Martin McDonagh. Del cast fanno parte Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell. Mildred Hayes è arrabbiata ed esasperata dal fatto che dopo sette mesi di ricerche non sia ancora stato catturato l'assassino di sua figlia, Angela. Decide quindi di affiggere tre cartelloni per sollecitare le autorità locali ad andare avanti con le indagini, soprattutto lo stimato capo della polizia locale Bill Willoughby. Il suo gesto scatenerà il disappunto non solo del corpo di polizia, ma anche di molti suoi concittadini.

Mildred e suo figlio Robbie diventano il bersaglio di piccoli soprusi e minacce, che si aggravano ulteriormente dopo che la donna viene intervistata da un telegiornale locale. Bill capisce la rabbia che Mildred cova, ma è altresì convinto del fatto che lui e i suoi uomini abbiano fatto tutto ciò che era in loro potere per scoprire i colpevoli della morte di Angela. L'uomo però è affetto da una grave patologia e sceglie di togliersi la vita. Si complicano così ancora di più le indagini sulla ragazza.

Ma i colpi di scena sono appena iniziati. Nella caccia al colpevole della scomparsa della figlia, la donna finirà per essere protagonista di gesti di violenza e addirittura arriverà a pianificare un omicidio. Per una serie di coincidenze, infatti, i sospetti si concretizzano su un uomo che si vanta di essere stato il protagonista di uno stupro. Angela è morta dopo essere stata violentata: le è stato dato fuoco. Insieme a Jason, un poliziotto che ha problemi di alcolismo e di violenza, decide di uccidere il sospettato della morte della figlia. Ma i due riusciranno a portare a termine la vendetta oppure alla fine non uccideranno l'uomo?

