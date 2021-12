Lina Wertmuller, dalle origini svizzere al marito Enrico Job morto di leucemia e la figlia Maria Zulima

09 dicembre 2021 a

Lina Wertmuller è stata una icona del cinema italiano e internazionale. Una carriera cinematografica iniziata negli anni Sessanta che le ha dato visibilità internazionale grazie ad importanti film come Pasqualino settebellezze e Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto: entrambi interpretati da Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich (questo il suo nome all'anagrafe) è nata a Roma il 14 agosto 1928 sotto il segno zodiacale del Leone, anche se da sempre la conosciamo come Lina Wertmüller. Nella sua città di nascita è cresciuta insieme alla mamma, romana, e al papà, un importante avvocato di nobili origini svizzere.

E' morta Lina Wertmuller, la grande regista aveva 93 anni

All’età di diciassette anni si è iscritta all’Accademia Teatrale diretta da Pietro Sharoff, un importante attore e regista russo e grazie alla sua amica e compagna di classe Flora Carabella, divenuta poi attrice e moglie di Marcello Mastroianni, anche Lina ha avuto possibilità di conoscere meglio il mondo cinematografico. Da lì è iniziata una carriera di grande successo. Per quanto riguarda la vita privata, per moltissimi anni Lina Wertmüller è stata sposata con Enrico Job, fino al 2008, anno in cui il marito è morto. I due si sono sposati nel 1968, ed è noto che da queste nozze è arrivata la figlia (adottata) Maria Zulima Job, il 17 gennaio 1991 (Capricorno), quando la regista aveva 62 anni. Il marito Enrico Job era nato a Napoli il 31 gennaio 1934 sotto il segno dell’Acquario e nella vita, oltre ad essere il marito di Lina Wertmüller è stato un importante scenografo e artista: ha scritto tre romanzi ed ha creato la scultura La croce del Papa, un crocifisso curvo esposto a Brescia.

Job negli anni ha collaborato con altrettante importanti personalità del mondo dello spettacolo come l’attore e regista Luca Ronconi. In seguito ad una leucemia fulminante, Enrico Job è morto il 4 marzo 2008 a Villa del Rosario, nella clinica in cui qualche giorno prima era stato ricoverato. Lina Wertmuller è morta giovedì 9 dicembre, all'età di 93 anni.

