Giovanni Scifoni, dai tre figli con la moglie Elisabetta allo video diventato virale sullo smart working

09 dicembre 2021 a

a

a

Giovanni Scifoni è un attore molto conosciuto dagli appassionati delle fiction e non solo. Romano, 45 anni, è stato apprezzato in varie serie tv, teatro e pellicole di successo. La sua notorietà è aumentata tantissimo negli ultimi anni e parallelamente è cresciuta anche la curiosità dei fans rispetto alla vita privata dell'attore.

Soprattutto durante il lockdown, quando in un simpatico sketch diventato virale sul web ha inscenato alcune fasi dello smart working in famiglia, con scenette davvero divertenti.

Giovanni Scifoni e il legame con la moglie Elisabetta

E' sposato con Elisabetta da più di 15 anni. I due si sono giurati amore eterno nel 2005 e la loro unione non ha mai conosciuto crisi importanti. Sono molto legati come testimonia anche un post pubblicato dall'attore sul suo profilo Instagram qualche mese fa nel quale celebrava i 15 anni di matrimonio con la sua amata. "Mi hai sposato 15 anni fa. Oggi. E mi hai reso felice. E mi hai reso. E mi hai. E ti ho. E mi e ti, per sempre", il messaggio dedicato alla moglie. Dalla loro unione sono nati tre figli: Tommaso, Cecilia e Marco. La coppia si è sempre concessa poco e anche sui social sono davvero rare le foto.

Sergio Muniz, il figlio Yari dalla compagna Morena Firpo dopo il matrimonio finito con Beatrice Bernardin

“Elisabetta mi pungola e mi sprona fino allo sfinimento, ma mi sostiene sempre - l'attore ha raccontato in una vecchia intervista a Ravello Magazine -. Non potrei davvero fare a meno di lei”. Sempre tempo fa Scifoni ha rivelato come il suo matrimonio fu salvato in passato da un prete. Giovanni Scifoni è nato a Roma il 23 Maggio 1976. L’attore italiano è il quarto di sei fratelli e fin da subito ha manifestato una forte propensione per tutto ciò che riguarda l’arte. Da bambino ha studiato anche canto. Ama molto leggere e uno dei libri che gli ha cambiato la vita è I Fratelli Karamazov. Giovanni Scifoni è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone, nella puntata di giovedì 9 dicembre.

Wilma Goich, dalla relazione con Teo Teocoli al matrimonio con Edoardo Vianello: la figlia Susanna morta di tumore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.