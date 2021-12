E' morta Lina Wertmuller, la grande regista aveva 93 anni

09 dicembre 2021 a

a

a

Lutto nel mondo del cinema. E' morta a 93 anni infatti la regista Lina Wertmuller, autrice di film che hanno segnato un'epoca, a cominciare da Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato.

E' morto Demetrio Volcic, storico inviato Rai da Mosca: è stato anche direttore del Tg1

Al secolo Arcangela Felice Assunta Wertmuller von Elgg Spanol von Braueich, si è spenta nella sua casa. Era nata nella capitale il 14 agosto 1928, origine aristocratiche e svizzere, sposata allo scenografo Enrico Job. E' stata la prima donna nella storia ad essere candidata all’Oscar, nel 1977, come migliore regista (ma anche per il miglior film straniero e migliore sceneggiatura) per Pasqualino Settebellezze. Solo nel 2020 le è stato assegnato il Premio Oscar alla Carriera.

Morto Nino Castelnuovo, dalla tragica perdita dei due fratelli al figlio Lorenzo con Danila Trebbi

Celebre la sua produzione soprattutto negli anni Settanta, quando ha iniziato la collaborazione con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato che sono i protagonisti indiscussi di film destinati a diventare dei veri e propri cult come Mimì metallurgico ferito nell’onore (1972) e Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (1974). Giannini è presente anche nel film Pasqualino Settebellezze. Nel 1978 la Wertmuller è entrata nel Guinness dei primati per il titolo del film più lungo della storia, ossia per Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici, che negli Stati Uniti diventa semplicemente Revenge. “I produttori volevano titoli brevi perché secondo loro funzionavano di più, e io invece glieli facevo lunghi. Per uno scherzo quasi ottocentesco; mi divertiva che non se li ricordassero tutti”, rivelerà la regista negli anni successivi.

Tony Santagata, come è morto: era ricoverato in ospedale da alcuni giorni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.