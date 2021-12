Uomini e donne, attesa per le scelte di Andrea Nicole e Roberta: Matteo Ranieri attratto da Martina Viali

09 dicembre 2021 a

Torna l'appuntamento con Uomini e Donne giovedì 9 dicembre dopo la pausa per l'Immacolata. Nella nuova puntata del dating show in onda su Canale5 dalle 14,45, Maria De Filippi concederà spazio sia ai cavalieri e alle dame del trono over che al trono classico.

L'attesa è soprattutto per la messa in onda della scelta di Andrea Nicole che ha lasciato la trasmissione insieme a Ciprian scatenando diverse polemiche per il modo in cui la scelta è arrivata e della registrazione della scelta di Roberta Ilaria Giusti; nel corso della puntata in onda giovedì 9 dicembre, ci sarà tempo per vivere le ultime esterne di Andrea Nicole con Ciprian e Alessandro e quelle di Roberta con Luca e Samuele. Grande pathos anche per le esterne di Matteo Ranieri il cui percorso è già entrato nel vivo. Il tronista, esterna dopo esterna, si sta lasciando totalmente andare.

Con la corteggiatrice Martina Viali c’è una grande attrazione fisica (forse pure per la somiglianza con Sophie Codegoni) che non è passata inosservata al pubblico e in particolar modo agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Al centro dello studio potrebbe poi accomodarsi Ida Platano. La dama non sta attraversando un bel periodo. Dopo aver chiesto a Diego Tavani di lasciare insieme il programma ricevendo un no, si è ritrovata nuovamente seduta tra le dame del parterre per cercare l’amore. Ida è una delle dame più corteggiate del trono over. Finora, però, non è stata molto fortunata. Nella puntata in onda giovedì 9 dicembre potrebbe quindi conoscere nuovi pretendenti. Spazio infine a Isabella Ricci (per lei periodo magico con Fabio) e Armando Incarnato ancora alla ricerca della donna della sua vita. Appuntamento su Canale5 con Uomini e donne dalle 14,45.

