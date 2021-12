Alex Belli, l'ex Katarina: "Tradita prima del matrimonio". E Soleil fa retromarcia: "L'uomo che voglio è fuori dalla casa del Grande Fratello"

08 dicembre 2021 a

Alex Belli è sempre più il protagonista del Grande Fratello Vip 6. L'attore, noto per essere stato uno dei protagonisti nella soap Centovetrine, è diventato ormai un esperto dei reality avendo partecipato anche a L'isola dei famosi e a Temptation Island. Così l'infatuazione per Soleil Sorge con la moglie che - fuori dalla casa più spiata d'Italia - ha deciso di lasciare il tetto coniugale, sono avvenimenti che hanno catturato l'attenzione dei telespettatori del reality in onda su Canale5.

Nel dibattito è entrata anche l'ex moglie e non ci è andata tanto per il sottile. Si tratta di Katarina Raniakova: la donna si è sposata con l'attore nel 2013 e dopo ci sono state Mila Suarez e Delia Duran, l'attuale moglie. Secondo il suo racconto Belli l'avrebbe tradita poco prima delle nozze e seguirebbe uno schema ormai abituale legandosi costantemente a donne straniere. "Nella casa del GF sono convinta ami Soleil, ma quando uscirà amerà Delia e quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà li. Lui ne è sempre convinto in quel momento. Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano" ha raccontato Katarina a Chi. E ancora: "Visto che donne si sceglie Alex? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, almeno all’inizio. Così tu sei portata a pensare che sia lui la tua famiglia”. Quindi il retroscena: "Con me lui ha potuto fare tutto quello che voleva. L’ho beccato una volta poco prima del matrimonio, eravamo fidanzati da cinque anni, lì ho avuto proprio la sicurezza, ho trovato delle foto sul suo computer. E allora lacrime e tutto quello che può immaginare, comunque, l’ho perdonato e ci siamo sposati. Poi, dopo un po’, ho capito che stava con una sua collega, sposata pure lei. Faceva le chiamate di nascosto, quando le riceveva si allontanava, cosi ho scritto una mail al marito di lei. E lui è andato su tutte le furie: quando gli fai fare brutta figura Alex perde la testa" ha concluso a proposito del tradimento.

Ma nelle ultime ore, dentro la casa del GF, potrebbe esserci una sorta di retromarica da parte di Soleil Sorge che sembra voler prendere le distanze da Alex Belli a livello sentimentale. L’attore ha spiegato recentemente di amare sia la moglie, Delia Duran, che appunto la coinquilina del Gf Vip 2021, ma l’influencer non sembra ricambiare il sentimento. Parlando nelle scorse ore con Biagio D’Anelli, ha infatti spiegato, chiarendo: “Non c’è quel tipo di interesse da parte mia minimamente, la persona che voglio è fuori di qui”, riferendosi al misterioso fidanzato più volte nominato dalla concorrente del Grande Fratello.

