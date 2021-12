Tutta colpa di Freud stasera 8 dicembre su Canale 5. Claudia e Filippo si sposano. Attori, anticipazioni e trama

08 dicembre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 8 dicembre, su Canale 5 secondo episodio della prima stagione di Tutta colpa di Freud. Si annunciano colpi di scena nella puntata della serie televisiva creata da Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta, ispirata all'omonimo film del 2014, diretto dallo stesso Genovese. Pubblicata sulla piattaforma streaming Prime Video nello scorso mese di febbraio, la serie ora viene trasmessa in chiaro ogni mercoledì su Canale 5. Le anticipazioni. Finalmente Sara e Filippo si sposano ma guai a pensare che il loro sarà un matrimonio tranquillo. Le sorprese fioccheranno, visto che Riccardo e Claudio si presenteranno alla cerimonia e non passeranno certo inosservati.

Intanto Francesco farà terapia con Anna e cercherà di tirare fuori il passato con Angelica mentre Marta proverà a superare la depressione dopo un incontro con Riccardo che custodisce gelosamente un segreto. Ma il vero colpo di scena annunciato è un altro e per capire di cosa si tratta non bisogna perdersi la puntata, inizio intorno alle 21.30. Mercoledì scorso la serie è piaciuta ai telespettatori e anche la critica l'ha giudicata in maniera positiva.

Questi i personaggi principali. Claudio Bisio è Francesco Taramelli; Claudia Pandolfi è Anna Cafini; Max Tortora interpreta Matteo De Tommasi; Caterina Shulha è Sara Taramelli mentre Marta Gastini veste i panni di Marta Taramelli; Demetra Bellina è Emma Taramelli e Luca Bizzarri interpreta Claudio Malesci; Lana Vladi è Niki; Valerio Morigi è Filippo; Luca Angeletti interpreta Ettore mentre Magdalena Grochowska è Angelica. Stefania Rocca, infine, nella fiction è Chiara Leonardi. Oltre agli attori principali, ricco anche il cast degli artisti che vestono i panni dei personaggi secondari. La regia della serie è curata da Rolando Ravello e nella prima stagione gli episodi sono otto. La fiction viene trasmessa ogni mercoledì su Canale 5 fino al 22 dicembre, in quattro prime serate.

