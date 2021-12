Chi l'ha visto? sulle tracce di John Ruffo: uno dei criminali più ricercati d'America sarebbe in Sicilia. Stasera in tv 8 dicembre su Rai3

08 dicembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 8 dicembre 2021, consueto appuntamento con Chi l'ha visto? (ore 21,20), lo storico programma di Rai3 che racconta i fatti di cronaca - che maggiormente interessano l'opinione pubblica - e aiuta a cercare gli scomparsi. Conduce sempre Federica Sciarelli.

Nada Cella, stralcio telefonata testimone: "Eravamo cinque"

La puntata di oggi ripartirà gli argomenti lasciati in sospeso lo scorso mercoledì. Si tornerà dunque a parlare del delitto di Nada Cella in via Marsala. La squadra di Chi l’ha visto? cercherà, infatti, di ripercorrere le ultime ore della giovane segretaria prima che la sua vita sia spezzata per sempre. L’omicidio risulta ancora ad oggi quasi del tutto irrisolto, nonostante alcuni forti sospetti. Si continuerà anche a parlare dello strano caso di Avigliano, già discusso nella precedente puntata. Un uomo di 59 anni, infatti, sarebbe stato rapito e segregato per un intero pomeriggio di uno scantinato da una coppia di ladri. I due coniugi avrebbero rubato la pensione del signore originario di Avigliano, ma quest’ultimo avrebbe fatto in tempo ad allertare le forze dell’ordine prima che la vicenda degenerasse per il peggio. La coppia di ladri è stata attualmente posta in arresto, ma ancora non si è capito il motivo di tale gesto

Continua il duello tra la scienza e i no vax. Ospiti e anticipazioni di Non è l'Arena

Federica Sciarelli poi tornerà anche sulle tracce di John Ruffo. Quello che è uno dei criminali più ricercati d’America, infatti, sembra che si trovi in questo momento in Italia. Già qualche mese fa si era parlato di una sua possibile presenza in Sicilia, mai del tutto confermata. Ma adesso gli inquirenti hanno chiesto aiuto alla squadra di Chi l’ha visto? per scoprire dove si trova l’uomo. L’ex dirigente aziendale che ha dominato la vita criminale degli anni Novanta in America si trova realmente in Italia oppure è solo un falso allarme? Spazio poi alle richiesta di aiuto che arriveranno in diretta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.