Wilma Goich, dalla relazione con Teo Teocoli al matrimonio con Edoardo Vianello: la figlia Susanna morta di tumore

Wilma Goich ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto del primo pomeriggio di Rai1 che vede Serena Bortone padrona di casa. Cantante popolarissima negli anni Sessanta e Settanta, il suo nome è stato legato in maniera indissolubile, nonostante le varie vicissitudini della vita, a quello di Edoardo Vianello, con cui ha dato vita a un binomio nella vita e nello spettacolo. Ne parlerà proprio durante l'intervista con Bortone.

Goich è nata a Cairo Montenotte, in Liguria, 76 anni compiuti a ottobre, vive a Roma ed è sua la voce di Le colline sono in fiore, successo italiano che presentò a Sanremo nel 1965 e che la rese nota in tutto il mondo. Figli di genitori croati - suo padre, perito chimico, da Zara si era trasferito nel Savonese per motivi di lavoro, è famosa anche per il suo ruolo nel duo musicale I Vianella, attivo negli anni Settanta e fondato appunto insieme a Edoardo Vianello. Quest’ultimo sarebbe poi diventato suo marito e padre della figlia Susanna. Wilma ed Edoardo si sono sposati nel 1967. In precedenza però Wilma aveva avuto una relazione con Teo Teocoli.

Nel 1981 il rapporto tra Wilma ed Edoardo si rovina sino ad arrivare alla separazione. "E' finita perché lui si è fidanzato con un’altra. Come era l’altra? Bella, molto più vamp, forse si era stancato della ragazzina. Lei però era gelosa che io e Edoardo cantavamo insieme e alla fine è riuscita a separarci. Ho sofferto molto, immaginavo che il matrimonio era eterno. Ad un certo punto però è finita e ci siamo separati. E' stato un periodo difficile, ci ho messo un po' a ritrovare me stessa" ha affermato in una vecchia intervista a Vieni da me, da Caterina Balivo. Negli anni Novanta e Duemila ha fatto molta televisione. Nel 1994 torna al Festival di Sanremo all’interno del gruppo Squadra Italia cantando “Una vecchia canzone italiana”. Nella stagione 1996/97 fa parte del cast di Domenica In. Nel cuore di Wilma pure il terribile dolore per la morte di Susanna, la figlia scomparsa all’età di 49 anni a causa di un tumore.

