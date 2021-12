Cristiana Ciacci, l'unica figlia di Little Tony: l'anoressia e i cinque figli con tre uomini diversi

08 dicembre 2021 a

Cristiana Ciacci ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. L'unica figlia di Little Tony, nata dal matrimonio con la sua prima moglie Giuliana Brugnoli, parlerà del padre, tra vita privata e carriera, ma anche dei suoi rapporti con l'iconico cantante venuto a mancare nel 2013.

Cristiana ha raccontato in passato alcuni dettagli sul rapporto tra i genitori: “Secondo lei una volta nata io avevano raggiunto l’apice della relazione e tutto quello che veniva dopo sarebbe stato meno” ha svelato. Un rapporto tra i due genitori fatto anche di accese discussioni: si sono amati e traditi. Nel passato di Cristiana Ciacci anche un problema poi superato con l'anoressia: “Erano liti furibonde tra noi - ha raccontato lei riferendosi alle discussioni con il padre -. Lui non la concepiva come malattia. Per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non che ti esplode nell’anima. Era convinto che mi infliggessi tutto da sola. Non ho fatto in tempo a spiegargli”.

Spazio anche per parlare della vita privata di Cristiana, che ha avuto cinque figli da tre uomini diversi. I cinque però hanno tutti una cosa in comune, vale a dire il nome che inizia con la lettera M. Si tratta di Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia. "Fosse stato per me ne avrei fatti anche altri, ma il mio ginecologo mi ha detto basta", ha confidato domenica 6 giugno nel corso dell'intervista a Mara Venier. Una famiglia decisamente numerosa, con Mirco soprattutto che ricorda tantissimo il nonno Antonio (Little). Little Tony e la prima moglie Giuliana Brugnoli si erano sposati nel 1972, poi lei è morta per un tumore nel 1993 quando Cristiana aveva solo 19 anni.

