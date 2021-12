Mare fuori, stasera in tv mercoledì 8 dicembre su Rai 2: trama e anticipazioni

08 dicembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 8 dicembre, su Rai 2, a partire dalle ore 21.20, quarto appuntamento con Mare fuori. Due gli episodi in programma. Nel primo dal titolo Il peso delle scelte, Massimo, dopo aver scoperto che l’assassino di Nina è nell’Ipm decide di fare di testa sua e mette i presunti colpevoli in isolamento per cercare di scoprire la verità rispetto a quanto è accaduto. Carmine sospetta qualcosa ed è sempre più agitato mentre Filippo ha altri pensieri: Naditza è tornata in istituto ed è molto arrabbiata con lui, riuscirà nella difficile impresa di conquistarla di nuovo? Intanto Beppe scopre il suo passato.

Nel secondo episodio, intitolato Le forme dell’acqua, Massimo continua la sua indagine e scopre chi è il colpevole dell’omicidio di Nina, ma nel frattempo deve fronteggiare una improvvisa crisi familiare. Carmine e Filippo cercano di capire chi possa essere il colpevole mentre tra Filippo e Nad sembra tornare il sereno ma un’avventata azione di Pino rimette tutto in discussione. Tra Kubra e Pino, intanto, prove di avvicinamento. Per Cardiotrap arriva un concerto importante per merito del padre, ma scoprirà di non potersi fidare di lui.

Mare fuori è una serie televisiva italiana, diretta da Carmine Elia e trasmessa su Rai 2. Racconta le storie legate all'Istituto di Pena Minorile (Ipm) di Nisida, un isolotto del Golfo di Napoli, dove sono rinchiusi 50 ragazzi e 20 ragazze. La maggior parte di loro pensa che lo sbaglio sia stato solo quello di farsi arrestare. Tutti quanti al momento del loro ingresso nell'Ipm hanno meno di diciotto anni. Accanto a loro la severa direttrice, il comandante della polizia penitenziaria, gli educatori, il cuoco, il barbiere e i secondini che cercano di dare una seconda chance ai detenuti, non senza grandi fatiche. Nella prima stagione, andata in onda nel 2020, dodici sono stati gli episodi. Altrettanti sono stati prodotti per la seconda serie, in onda attualmente.

