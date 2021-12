Remi, stasera in tv mercoledì 8 dicembre su Rai 1: trama, anticipazione e protagonisti del film

08 dicembre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 8 dicembre, su Rai 1 in prima visione, il film Remi di Antoine Blossier. Inizio alle 21.25 per la pellicola con Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï, Jacques Perrin. Lo storico cartone animato nel 2018 è diventato un film di genere drammatico, family, diretto da Blossier. E' stato trasmesso nei cinema dal 7 febbraio 2019, durata 105 minuti e distribuzione a cura di 01 Distribution. La trama a dieci anni Remi, viene informato da suo padre Gerolamo che non è suo figlio, ma di essere stato trovato a Parigi, in fasce, dove era stato abbandonato, e che ora intende portarlo all'orfanotrofio, dato che non può più provvedere a lui economicamente. Affidato al signor Vitalis, un artista di strada, apparentemente burbero ma in fondo buono, Remi viaggerà con lui, e in compagnia del fedele cane Capi e della scimmietta Joli Coeur, attraverso la Francia. Questo lungo viaggio lo porterà a conoscere se stesso, la vita, ma anche il segreto delle sue origini.

Il cartone animato, in prima tv nel 1977 (non in Italia), era stato prodotto adottando l'effetto Pulfrich, un sistema pseudo-3D visualizzabile con appositi occhiali. L'effetto era garantito anche dai particolari scorrimenti orizzontali delle immagini, tipicamente paesaggi, di cui la serie era ricca. Nel nostro Paese gli occhialini che permettevano la visione tridimensionale furono allegati ai settimanali Radiocorriere Tv e Tv Sorrisi e Canzoni in occasione della prima trasmissione Rai del 1979.

Nel 1999 Mediaset ne ha trasmesso una nuova edizione dal titolo Ascolta sempre il cuore Remi, con una nuova sigla composta da Franco Fasano e cantata da Cristina D'Avena, con titolo omonimo, e rifacendone interamente il doppiaggio. Dal 2003 la stessa Mediaset ha poi riproposto l'anime con la vecchia sigla del 1979, pur mantenendo le immagini e il titolo della nuova. Sigle e tecniche a parte, Remi ha contribuito a scrivere la storia dei cartoni animati. Un grande classico, 51 episodi molto seguiti e amatissimi dai telespettatori giovanissimi. Ora torna sul piccolo schermo con il film.

