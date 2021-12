Lercio, che titolo! "Tifoso No Vax tocca il c**o a un'inviata usando un braccio di silicone ma viene arrestato". Il post diventa virale

08 dicembre 2021 a

a

a

Stavolta Lercio, il sito satirico che si prende beffa dell'attualità e dei suoi protagonisti, con titoli ad effetto, seguitissimo e rilanciato sui social, stavolta si è superato. Ha messo insieme due vicende degli ultimi giorni, i no vax e il Covid ed ha lanciato una notizia già super condivisa su tutti i social. I due casi sono quelli del dentista che si è presentato all'hub vaccianale indossando un braccio di silicone per evitare la somministrazione del farmaco e il tifoso che ha palpeggiato la giornalista mentre era in diretta dopo la partita della Fiorentina. Questo il titolo pubblicato da Lercio: Tifoso No Vax tocca il c**o a un’inviata usando un braccio di silicone ma viene arrestato lo stesso. Un titolo che strappa più di un sorriso e al tempo stesso ricorda due gravi episodi avvenuti negli ultimi giorni.

Giornalista molestata, identificato tifoso della Fiorentina. Beccaglia: "Si è sputato la mano e mi ha dato lo schiaffo sul sedere"

Tra l'altro il dentista no vax che ha cercato di beffare tutti con un braccio finto, rimediando una denuncia, potrebbe essere uno degli ospiti della puntata di questa sera di Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti, in onda tutti i mercoledì su La7. E' stata Selvaggia Lucarelli a dare la notizia con un tweet particolarmente ironico, sposando la tesi di chi sostiene che ai no vax estremisti non dovrebbe essere concesso spazio nel corso delle trasmissioni televisive.

Braccio finto per evitare il vaccino: ecco chi è il dentista furbetto no vax. Rischia la radiazione

La teoria di limitare le incursioni in tv di chi tiene in piedi ipotesi stravaganti, a tratti persino comiche, sta prendendo sempre più piede. E' stata già accolta dai principali show televisivi, anche perché aiuta a fare audience, ma spinge decisamente il programma a perdere di credibilità. La tesi opposta, ribadita anche nel corso di DiMartedì, sostiene invece che dare spazio alle posizioni più estremiste e spesso assurde dei no vax, consente al grande pubblico di comprendere meglio quanto poco attendibili siano le loro tesi e magari convincersi ad aderire alla campagna vaccinale.

Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti sui no vax: "Mister silicone in esclusiva"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.