Prima della Scala 2021, la lista dei vip al Macbeth. Forfait di Ornella Vanoni: "Caduta in treno per accarezzare un cane"

Lunga, lunghissima lista di vip presenti per la prima del Macbeth che torna in presenza alla Scala di Milano. Oltre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - che nel corso del primo intervallo ha lasciato il palco Reale per incontrare la senatrice a vita Liliana Segre insieme al sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Per il mondo dello spettacolo spicca la presenza di Roberto Bolle, ma anche del tenore Placido Domingo, il soprano Serena Gamberoni, il tenore Yusif Eyvazov e il cantante Manuel Agnelli, leader degli Afterhours e giudice di X Factor. Tra gli attori si è fatta notare la presenza di Luca Argentero. Presenti anche Alessandro Cattelan e la moglie Ludovica Sauer. Ospite d’eccezione Giorgio Armani che è arrivato accompagnato dalle nipoti Roberta e Silvana e ha firmato molte delle creazioni che indossano i vip in sala. A dominare sono soprattutto l’oro e il nero, con l’unica eccezione dell’abito verde smeraldo portato con eleganza da Antonia Dell’Atte. Tra i primi ad arrivare, Cesare Cremonini, che era accompagnato dalla mamma, oltre al sovrintendente del Teatro Dominique Meyer in smoking Giorgio Armani anche il virologo Roberto Burioni. In largo anticipo anche il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, che non è l’unico big della finanza presente in sala. Alla Prima partecipano anche Pier Carlo Padoan e Andrea Orcel, presidente e ceo di UniCredit, il presidente di Abi, Antonio Patuelli, l’ex ad di Intesa Sanpaolo, Enrico Cucchiani, Giovanni Bazoli, Gabriele Galateri di Genola, presidente di Generali, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

Tra le autorità presenti, oltre al Capo dello Stato, Sergio Mattarella con la figlia Laura, anche la presidente del Senato Maria Elisabetra Alberti Casellati, il ministro della Cultura Sergio Franceschini. Nel palco reale oltre a loro ci sono il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana e il prefetto di Milano, Renato Saccone. Presenti anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e l’ex premier e senatore Mario Monti. Tra gli invitati anche la presidente della Rai, Marinella Soldi e l’ad di viale Mazzini, Carlo Fuortes. Una grande assente dell'ultim'ora: Ornella Vanoni. "Durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta... Tanto dolore, ma sono a casa. Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al Teatro alla Scala" ha scritto in un tweet.

