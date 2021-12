Stasera in tv 7 dicembre su La7 torna DiMartedì. Il punto su Covid e riforma delle pensioni

07 dicembre 2021 a

a

a

Anche stasera in tv, martedì 7 dicembre, su La7 appuntamento con DiMartedì, il programma di approfondimento e confronto sui temi di attualità condotto da Giovanni Floris. Come accade dall'inizio della pandemia, al centro dell'attenzione degli autorevoli ospiti, ci sarà ancora una volta il Covid 19. Ogni giorno i dati descrivono una situazione sempre più difficile. La variante Omicron ormai ha iniziato a diffondersi ovunque e i casi continuano a moltiplicarsi. Gli italiani, inoltre, da lunedì 6 dicembre devono fare i conti anche con il super green pass. Una misura ovviamente fortemente criticata da no pass e no vax, ma che invece è stata salutata con soddisfazione dai milioni di cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale e che si sentono maggiormente tutelati con l'aumento delle restrizioni per chi, a differenza loro, ha scelto di rifiutare la somministrazione di quella che sembra essere l'unica vera arma contro il virus.

Covid, vaccino e super green pass al centro di CartaBianca. Ospiti e anticipazioni

Nella puntata di questa sera, come accade da sempre, la trasmissione si occuperà anche di politica ed economia. Tra i temi trattati ancora una volta ci sarà quello delle pensioni, ma ovviamente Giovanni Floris e i suoi ospiti cercheranno di fare il punto sulle trattative ormai in corso per la successione del presidente della Repubblica. Chi sarà l'inquilino del Quirinale dopo Sergio Mattarella, molto amato da tutti gli italiani? Non mancheranno, inoltre, i sondaggi di Nando Pagnoncelli che da tempo non riguardano soltanto gli equilibri politici, ma anche altri temi di strettissima attualità.

Le Iene, conduce Federica Pellegrini. Svolta caso Cazzaniga, un altro uomo vittima di Valeria Satta?

L'inizio della puntata come sempre è fissato per le ore 21.15 e come ogni settimana soltanto poco prima sono stati ufficializzati via social i principali ospiti del programma: Walter Ricciardi, Maurizio Landini, Bruno Tabacci, Pierpaolo Sileri, Luca e Paolo, Guido Crosetto, Beatrice Lorenzin, Barbara Gallavotti, Antonella Viola. Come sempre importanti esponenti del mondo della sanità e della politica.

Fuori dal Coro, stasera in tv 7 dicembre su Rete4: Mario Giordano c'è. Inchiesta sui ladri di case

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.