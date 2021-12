Fuori dal Coro, stasera in tv 7 dicembre su Rete4: Mario Giordano c'è. Inchiesta sui ladri di case

07 dicembre 2021 a

Stasera in tv, martedì 7 dicembre 2021, continua l’appuntamento settimanale con il programma talk politico e di attualità del giornalista Mario Giordano, dal titolo Fuori dal Coro (Rete4 ore 21,25). Niente sospensione per censura come era circolato nei giorni scorsi, anche se quella di stasera è l'ultima puntata dell'anno, la trasmissione riprenderà poi l'11 gennaio 2022. Oggi Giordano mostrerà un’inchiesta sui controlli al super green pass. Si parlerà di stipendi dei sindaci, assessori e consiglieri comunicali e di emergenza delle baby gang.

Verrà dato ampio spazio sarà dedicato a tutti gli aggiornamenti sulle vicende dei ladri di case, tema su cui la trasmissione ha acceso da mesi i riflettori. Si riparte dalla storia di Renzo costretto a vivere su un terrazzo coperto al sesto piano perché la sua casa è occupata da una famiglia del Bangladesh che non gli corrisponde l’affitto da febbraio 2021. Nel corso della serata, un’inchiesta sui primi controlli al super green pass, entrato in vigore in tutta Italia questa settimana, e un reportage dalla Spagna, nazione che ha deciso di non introdurre il certificato verde.

E ancora, un approfondimento sui costi della politica, tema tornato al centro del dibattito dopo che la Legge di Bilancio ha previsto un aumento – e in alcuni casi persino un raddoppio – ai compensi di sindaci, assessori e consiglieri comunali. Infine, una pagina sarà dedicata alla piaga delle baby gang che terrorizzano le città: con un servizio da Parma, capoluogo di provincia in testa alle classifiche di vivibilità, si racconterà quanto questo problema sia diffuso e necessiti di un rapido intervento.

