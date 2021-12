Le Iene, conduce Federica Pellegrini. Svolta caso Cazzaniga, un altro uomo vittima di Valeria Satta? Stasera in tv 7 dicembre su Italia1

07 dicembre 2021 a

Stasera in tv, martedì 7 dicembre 2021, su Italia1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show (appuntamento alle ore 21,20). Stavolta ad affiancare nella conduzione Nicola Savino, in ogni puntata infatti c'è un volto femminile diverso, ci sarà l'ormai ex nuotatrice - e anche giudice di Italia's Got Talent - Federica Pellegrini.

Tra i servizi che verranno mandati, Giulia Innocenzi incontra il Ministro della Transazione Ecologica Roberto Cingolani, insieme a Filippo e Michela, i due rappresentanti di Fridays for Future. Con i due giovani l’inviata avrà un colloquio sul tema dei sussidi dannosi per l’ambiente. La prima risposta del Ministro: “È un’operazione complicata: se siamo troppo rapidi facciamo vittime socialmente, se siamo troppo lenti facciamo vittime ecologicamente. O si muore di ambiente o si muore di fame”. Nuova testimonianza poi per l’inchiesta di Ismaele La Vardera che vede protagonista il campione di pallavolo Roberto Cazzaniga, truffato per 700mila euro da una sedicente modella con cui riteneva di essere fidanzato da 15 anni. Un uomo, dopo aver visto il primo servizio sul caso, dice di aver riconosciuto la voce di Valeria Satta, come quella della sua fidanzata. A differenza di quanto successo all’ex giocatore di pallavolo, l’uomo racconta di aver ricevuto dalla donna nell’arco dell’ultimo anno molti regali, sotto forma di soldi, accrediti sul suo conto, viaggi e addirittura una proposta di automobile, per un valore superiore a 100.000 euro. Che fossero i soldi di Cazzaniga, utili per mettere su un’altra truffa sentimentale?

Spazio poi a due scherzi ideati da Nicolò De Vitiis. Il primo, con il supporto della moglie Flora, a Enrico Brignano. un altro invece ad Antonella Mosetti, alla showgirl viene violato - per finta - l'account di onlyfans tramite cui Mosetti sta ottenendo un grande successo, anche economico.

