CartaBianca, ancora Covid, vaccino e super green pass al centro della puntata. Ospiti e anticipazioni

Stasera in tv, martedì 7 dicembre, come tutte le settimane, su Rai 3 appuntamento con CartaBianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer. Negli ultimi giorni i contagi da Covid stanno continuando ad aumentare e la situazione sta diventando sempre più difficile anche in Italia, nonostante la percentuale dei cittadini vaccinati sia comunque molto alta. Perché il virus continua ad essere trasmesso sempre più velocemente? E cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane, in vista di un Natale che viene considerato particolarmente difficile per tutti? Come sempre non mancheranno autorevoli ospiti, che cercheranno di dare risposte alle domande che ormai sono diventate pane quotidiano per tutti i cittadini.

Ma durante CartaBianca, si cercherà di fare il punto anche sulle vaccinazioni e su come sta andando il super green pass. Nella giornata d'esordio i cittadini sono stati attenti e disciplinati nella stragrande maggioranza dei casi, ma ovviamente non sono mancate le violazioni e anche pesanti sanzioni da parte delle forze dell'ordine. Se è vero che c'è chi continua a contestare la scelta del governo di rendere ancora più rigide le restrizioni nei confronti di chi non si è vaccinato, aumenta in maniera esponenziale il partito di coloro che hanno aderito alla campagna vaccinale e che cominciano ad essere stanchi dei no vax. Non a caso si ingrossano sempre più le fila di chi spinge per l'obbligatorietà del vaccino.

Come tutte le settimane, poco prima dell'inizio della puntata, la produzione ufficializzerà gli ospiti del programma.

